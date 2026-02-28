(PHOTOS) Manifestation à Québec contre le programme de rachat des armes 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:20 AM - 28 février 2026
Temps de lecture :

Une manifestation se déroule le 28 février devant l'Assemblée nationale à Québec, visant à contester le programme fédéral de rachat des armes à feu.  Photo courtoisie

Une manifestation se déroule en ce 28 février devant l’Assemblée nationale à Québec, visant à contester le programme fédéral de rachat des armes à feu de style arme d’assaut. 

La mobilisation a commencé à 10 h ce matin et se déroulera toute la journée.

Ils sont majoritairement des chasseurs à dénoncer cette mesure, car ils soutiennent que celle-ci pénalise les mauvaises personnes. 

Notons la présence sur place de quelques chasseurs de la Manicouagan, dont des membres de l’Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes. 

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Pour en savoir plus : 

Une manifestation contre le programme fédéral de rachat des armes à feu 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le député Montigny rend hommage à Marcel Furlong

Mieux comprendre les besoins en habitation à Sacré-Cœur

Pessamit dénonce la « violence » dans l’intervention à Ekuanitshit

Emplois vedettes

Capitaine à Les Escoumins

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Le député Montigny rend hommage à Marcel Furlong

Consulter la nouvelle

Mieux comprendre les besoins en habitation à Sacré-Cœur

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 25 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord