Relâcher au Musée régional de la Côte-Nord

Par Nadia Dorval 11:30 AM - 28 février 2026
Les pions et les dés géants du jeu À la conquête de la poudre noire. Photo Musée régional de la Côte-Nord

Jeu d’évasion, exposition, conférences et atelier de fabrication de poterie figurent à l’horaire du Musée régional de la Côte-Nord du 1er au 8 mars.

À partir du dimanche 1er mars, le Musée régional de la Côte-Nord offrira une panoplie d’activités destinées aux jeunes nord-côtiers en relâche scolaire. Pour l’occasion, le Musée a modifié son horaire, il sera ouvert au public du mercredi au vendredi de 10 h à 17 h et la fin de semaine de 13 h à 17 h.

Le dimanche 1er mars, les jeunes de 12 ans et plus pourront tenter leur chance au jeu d’évasion « Les naufragés du Phare ». Ce jeu a été imaginé et conçu en 2024 par des élèves du Centre éducatif l’Abri de Port-Cartier. L’expérience est d’une durée d’une heure et est offerte sur réservation uniquement.

La même journée, le Musée proposera deux conférences portant sur l’épave de l’Elisabeth and Mary, échoué à Baie-Trinité en 1690. Érik Phaneuf, archéologue senior et anthropologue, ainsi que Marc Tremblay, plongeur récréatif et découvreur de l’épave en 1994 seront présents pour parler de l’épave.

Le mercredi 4 mars, apprenez à fabriquer de la poterie iroquoienne. L’agente du Musée Tatum Milmore vous enseignera l’art du montage d’un vase en argile. Le coût est de 5 dollars par participants, l’inscription est obligatoire.

Le jeu grandeur nature À la conquête de la poudre noire et le jeu collaboratif La roue de la découverte sont offerts tous les jours d’ouverture du Musée sur inscription par téléphone.

