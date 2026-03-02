Action-Chômage Côte-Nord :  des cennes noires pour sensibiliser les députés

Par Renaud Cyr 10:40 AM - 2 mars 2026
Temps de lecture :

Chaque député de la Chambre des communes du Canada s'est fait envoyer son exemplaire. Photo Action-Chômage Côte-Nord

Action-Chômage Côte-Nord a fait parvenir des cartes ornées de cennes noires à chaque député de la Chambre des communes du Canada dans le but de les sensibiliser à la réalité de l’emploi saisonnier de la Côte-Nord.

Chaque député a pu lire « Il suffit d’une cenne de plus par tranche de 100 $ cotisé, par travailleur, pour éliminer le trou noir de l’assurance-emploi » sur sa carte reçue le 27 février.

« C’est un rappel urgent lancé aux parlementaires de chaque côté de la Chambre : Cessez de prétendre qu’il en coûterait trop cher pour mettre fin au trou noir », martèle d’emblée la directrice générale de l’organisme Line Sirois.

Pour la directrice cette action représente une opportunité à saisir pour qu’ils comprennent la notion de trou noir, la période où les travailleurs n’ont aucun revenu lié à un emploi ni de l’assurance-emploi.

« Aucun élu fédéral ne pourra désormais prétendre qu’il ignore la situation précaire dans laquelle se trouvent les employés du secteur saisonnier », résume-t-elle.

15 semaines

Action-Chômage Côte-Nord revendique l’octroi d’une protection supplémentaire portant les prestations de l’assurance-emploi à 15 semaines, qui mettrait fin au trou noir pour « la grande majorité » des travailleurs de l’industrie saisonnière.

« Cela ne coûterait que 0,01$ de cotisation supplémentaire par tranche de 100$ de revenu taxable. Par exemple, pour un travailleur dont le revenu annuel est de 45 000$, cette mesure couterait environ 4,50$ de cotisation supplémentaire par année », illustre Line Sirois.

Le Bloc Québécois a décidé d’appuyer la démarche de l’Alliance interprovinciale, et rappelle l’importance de réformer le programme d’assurance-emploi pour qu’il corresponde à la réalité des travailleurs de l’industrie saisonnière.

« Je suis confiante que la présente campagne permettra de mettre un terme aux hésitations, aux demi-mesures et aux faux-fuyants auxquels nous ont habitués les gouvernements qui se sont succédé à Ottawa. Nous touchons au but et entendons tout mettre en œuvre afin que les travailleurs et travailleuses de l’industrie saisonnière obtiennent enfin justice », dit Marilène Gill, députée dans Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Deux médailles d’argent pour les Nord-Côtiers au jour deux des Jeux du Québec

La Lune prendra une teinte rougeâtre lors d’une éclipse lunaire totale tôt mardi

Pont sur le Saguenay : le gouvernement est-il prêt à investir ?

Emplois vedettes

Capitaine à Les Escoumins

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Deux médailles d’argent pour les Nord-Côtiers au jour deux des Jeux du Québec

Consulter la nouvelle
Actualité

La Lune prendra une teinte rougeâtre lors d’une éclipse lunaire totale tôt mardi

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 25 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord