Action-Chômage Côte-Nord :  des cennes noires pour sensibiliser les députés

Action-Chômage Côte-Nord a fait parvenir des cartes ornées de cennes noires à chaque député de la Chambre des communes du Canada dans le but de les sensibiliser à la réalité de l’emploi saisonnier de la Côte-Nord.

Chaque député a pu lire « Il suffit d’une cenne de plus par tranche de 100 $ cotisé, par travailleur, pour éliminer le trou noir de l’assurance-emploi » sur sa carte reçue le 27 février.

« C’est un rappel urgent lancé aux parlementaires de chaque côté de la Chambre : Cessez de prétendre qu’il en coûterait trop cher pour mettre fin au trou noir », martèle d’emblée la directrice générale de l’organisme Line Sirois.

Pour la directrice cette action représente une opportunité à saisir pour qu’ils comprennent la notion de trou noir, la période où les travailleurs n’ont aucun revenu lié à un emploi ni de l’assurance-emploi.

« Aucun élu fédéral ne pourra désormais prétendre qu’il ignore la situation précaire dans laquelle se trouvent les employés du secteur saisonnier », résume-t-elle.

15 semaines

Action-Chômage Côte-Nord revendique l’octroi d’une protection supplémentaire portant les prestations de l’assurance-emploi à 15 semaines, qui mettrait fin au trou noir pour « la grande majorité » des travailleurs de l’industrie saisonnière.

« Cela ne coûterait que 0,01$ de cotisation supplémentaire par tranche de 100$ de revenu taxable. Par exemple, pour un travailleur dont le revenu annuel est de 45 000$, cette mesure couterait environ 4,50$ de cotisation supplémentaire par année », illustre Line Sirois.

Le Bloc Québécois a décidé d’appuyer la démarche de l’Alliance interprovinciale, et rappelle l’importance de réformer le programme d’assurance-emploi pour qu’il corresponde à la réalité des travailleurs de l’industrie saisonnière.

« Je suis confiante que la présente campagne permettra de mettre un terme aux hésitations, aux demi-mesures et aux faux-fuyants auxquels nous ont habitués les gouvernements qui se sont succédé à Ottawa. Nous touchons au but et entendons tout mettre en œuvre afin que les travailleurs et travailleuses de l’industrie saisonnière obtiennent enfin justice », dit Marilène Gill, députée dans Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan.