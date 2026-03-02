Un montant de 2 522 $ récolté sur la Côte-Nord grâce au Défi 28 jours sans alcool

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:50 AM - 2 mars 2026
Temps de lecture :

La Fondation Jean Lapointe clôture la 13e édition du Défi 28 jours sans alcool avec 495 000 $ récoltés dans le cadre de sa collecte de fonds annuelle. Photo Pixabay

La 13e édition du Défi 28 jours sans alcool aura permis la récolte de 2 522 $  grâce à un total de 34 participants sur la Côte-Nord.

Il s’agit du même même nombre de participants que l’an dernier. Toutefois, le montant récolté en 2025 avait été plus élevé avec 5 778 $.

À la grandeur du Québec, le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe a permis d’amasser 495 000 $. Nouveauté de cette 13e édition, les 4 500 participants pouvaient choisir de relever le défi de ne pas boire d’alcool pendant 28 jours en janvier, en février, ou même durant les deux mois. 

« Que l’on choisisse l’équipe de janvier ou celle de février, la mobilisation des Québécois a été remarquable cette année. Dans un contexte où une personne sur trois au Québec est affectée de près ou de loin par les dépendances, cette générosité est le moteur essentiel qui nous permet de soutenir les actions de la Maison Jean Lapointe partout dans la province », affirme Ann-Julie Tremblay, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe.

L’argent récolté permet de soutenir les programmes de prévention, d’accompagnement des proches et de traitement des dépendances offerts partout au Québec par la Maison Jean Lapointe.

Le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe reviendra pour une 14e édition l’année prochaine.

