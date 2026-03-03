Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord : un café-rencontre pour tisser des liens

Par Renaud Cyr 8:45 AM - 3 mars 2026
Temps de lecture :

Les cafés-rencontres permettent aux nouveaux arrivants de la région de tisser des liens et connaître le milieu. Photo courtoisie

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord a convié la population à son café-rencontre, auquel ont participé sept personnes au Tiers-lieu de Tadoussac le 26 février.

C’était une première pour le CJE, qui a collaboré avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord pour la tenue de l’événement.

La rencontre a permis d’aborder librement les sujets du quotidien, les expériences vécues, les découvertes locales tout en rencontrant de nouvelles personnes.

« Ça se voulait un café-rencontre convivial. On accueillait les gens, et on a échangé, et on leur a présenté quelques expressions québécoises », raconte Mélanie Tellier, agente d’intégration en immigration au CJE de la Haute-Côte-Nord.

Premier d’une série de six, le café-rencontre vise à accompagner les personnes nouvellement établies dans la région tout en favorisant leur participation active à la vie locale.

Mélanie Tellier révèle que sept personnes se sont présentées à la soirée, dont cinq issus de l’immigration qui œuvrent dans les entreprises de la région.

C’était également une occasion pour les participants de découvrir les ressources disponibles dans la région, de poser des questions et de créer des contacts utiles, tant personnels que professionnels.

« C’est parfait pour créer un niveau de contact avec le milieu, et de briser la glace », dit-elle.

Le prochain café-rencontre aura lieu à la Salle de quilles des Bergeronnes le 26 mars prochain, et l’activité sera gratuite et ouverte à tous.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Une future sage-femme veut pratiquer en Côte-Nord

66 éditions plus tard : l’histoire vivante du tournoi Marc Richard

Un montant de 2 522 $ récolté sur la Côte-Nord grâce au Défi 28 jours sans alcool

Emplois vedettes

Capitaine à Les Escoumins

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Une future sage-femme veut pratiquer en Côte-Nord

Consulter la nouvelle

66 éditions plus tard : l’histoire vivante du tournoi Marc Richard

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord