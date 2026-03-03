Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord : un café-rencontre pour tisser des liens

Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Haute-Côte-Nord a convié la population à son café-rencontre, auquel ont participé sept personnes au Tiers-lieu de Tadoussac le 26 février.

C’était une première pour le CJE, qui a collaboré avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord pour la tenue de l’événement.

La rencontre a permis d’aborder librement les sujets du quotidien, les expériences vécues, les découvertes locales tout en rencontrant de nouvelles personnes.

« Ça se voulait un café-rencontre convivial. On accueillait les gens, et on a échangé, et on leur a présenté quelques expressions québécoises », raconte Mélanie Tellier, agente d’intégration en immigration au CJE de la Haute-Côte-Nord.

Premier d’une série de six, le café-rencontre vise à accompagner les personnes nouvellement établies dans la région tout en favorisant leur participation active à la vie locale.

Mélanie Tellier révèle que sept personnes se sont présentées à la soirée, dont cinq issus de l’immigration qui œuvrent dans les entreprises de la région.

C’était également une occasion pour les participants de découvrir les ressources disponibles dans la région, de poser des questions et de créer des contacts utiles, tant personnels que professionnels.

« C’est parfait pour créer un niveau de contact avec le milieu, et de briser la glace », dit-elle.

Le prochain café-rencontre aura lieu à la Salle de quilles des Bergeronnes le 26 mars prochain, et l’activité sera gratuite et ouverte à tous.