Changements climatiques : un sondage pour donner la parole aux enfants

L’Organisme des bassins-versants (OBV) de la Haute-Côte-Nord lance un sondage pour demander aux enfants ce qu’ils pensent des changements climatiques.

L’organisme souhaite produire une vidéo explicative, qui résume l’impact des changements climatiques sur la qualité de l’eau et son approvisionnement dans la région.

« Le but est de prendre un porte-parole pour la vidéo. On veut aussi faire quelque chose qui parle plus aux citoyens, que notre vision scientifique avec des chiffres et des données », avance Catherine Emond, chargée de projets en sensibilisation et communication à l’OBV de la Haute-Côte-Nord.

« Je trouvais ça intéressant d’avoir l’avis des enfants et je trouve pertinent d’inclure leur vision pour pouvoir vulgariser le plus possible », complète-t-elle.

L’organisme veut aussi questionner les enfants sur les solutions possibles pour atténuer leurs impacts dans notre milieu de vie.

L’initiative cadre avec l’entrée en vigueur du Plan directeur de l’eau (PDE), un outil de planification adopté aux dix ans, qui aide à la prise de décision pour la gestion de l’eau des régions de la province.

L’horizon du PDE va de 2024 à 2034 et Catherine Emond indique que les changements climatiques sont à prendre en compte, puisqu’ils influencent la quantité d’eau disponible ainsi que sa qualité.

« On a des problématiques prioritaires, dont une qui est la qualité de l’eau. Les changements climatiques y sont évidemment reliés », dit-elle.

« Quand il n’y a pas beaucoup d’eau dans les rivières, ça peut devenir compliqué pour la pêche, notamment la pêche au saumon », rappelle Catherine Emond, faisant référence à l’été 2025 d’une sècheresse mémorable.

L’OBV recueillera les réponses au sondage dans les prochaines semaines.

Il est possible d’y participer en consultant les réseaux sociaux de l’organisme ou en communiquant directement avec la chargée de projets, dont les coordonnées se trouvent sur le site web de l’OBV.