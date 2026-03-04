Des Canadiens coincés au Moyen-Orient demandent l’aide du Canada pour fuir la région

Un Canadien en visite à Dubaï a raconté que sa famille a besoin d’une aide supplémentaire de la part du gouvernement pour rentrer au pays, car les annulations de vols ont entravé leur voyage depuis que le conflit entre les États-Unis et l’Iran a éclaté samedi et a interrompu le trafic aérien dans toute la région.

Devin Ramoutar a expliqué qu’il est arrivé à Dubaï avec ses parents et sa sœur jeudi pour de courtes vacances et qu’ils devaient rentrer chez eux lundi, mais leur vol a été annulé six fois.

Le Torontois de 27 ans a contacté le gouvernement canadien immédiatement après le début de la guerre et n’a reçu qu’après environ 48 heures une réponse par courriel contenant des informations générales sur la manière de quitter les Émirats arabes unis par les postes-frontières terrestres avec l’Arabie saoudite et Oman.

M. Ramoutar a souligné que sa famille ne reçoit aucune aide de l’ambassade canadienne et qu’ils ont dû prolonger leur séjour Airbnb en attendant de trouver un vol de retour.

Simon Marcotte est arrivé à Dubaï avec sa fiancée et son enfant le mois dernier pour un voyage d’affaires et il envisage maintenant différentes options, car la grande majorité des vols au départ de la ville ont été annulés.

Le Québécois de 33 ans, qui travaille dans le marketing, a confirmé qu’il a reçu des informations du gouvernement sur la manière de quitter le pays par les frontières terrestres, ce qu’il trouve utile au cas où lui et sa fiancée décideraient de se rendre à Oman.

La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a indiqué que 103 000 personnes se sont enregistrées auprès d’Affaires mondiales Canada au Moyen-Orient et dans la région du Golfe.

Cependant, le gouvernement canadien ne fournit pas d’aide directe pour quitter la région. «Les Canadiens dans la région devraient préparer un plan de départ qui ne dépend pas uniquement de l’aide du gouvernement du Canada», a averti Mme Anand par voie de communiqué.

«Affaires mondiales Canada n’offre pas actuellement de départs assistés», peut-on lire dans le communiqué.

Certaines options de vols commerciaux sont également disponibles ailleurs dans la région, notamment en Arabie saoudite et à Oman, mais l’espace aérien d’autres pays, dont les Émirats arabes unis, le Koweït et Bahreïn, est fermé.

Le ministère israélien du Tourisme affrète des autobus vers la frontière avec l’Égypte et Mme Anand a indiqué qu’Affaires mondiales communiquait ces options aux personnes enregistrées dans la région.

Il est conseillé aux Canadiens d’éviter tout voyage dans un certain nombre de pays de la région en raison de l’intensification du conflit entre les États-Unis et l’Iran. La guerre a éclaté lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes majeures contre l’Iran, et que l’Iran a riposté par des frappes dans diverses parties de la région.