Jeux du Québec : pas de médailles pour la Côte-Nord au 4e jour

Les Nord-Côtiers n’ont pas obtenu de médaille lors de la quatrième journée des Jeux du Québec à Blainville. De plus, le bloc 1 laisse place au bloc 2 qui débutera les compétitions mercredi.

Au judo, les athlètes nord-côtiers sont arrivés en quatrième position. Ils se classent ensuite en 9e position pour le trampoline et la 10e au ski de fond.

Au patinage artistique, la Côte-Nord se classe au 12e rang, tandis qu’elle termine 16e au patinage de vitesse et au badminton.

Finalement, les Nord-Côtiers arrivent en 18e pour la gymnastique et au hockey féminin.

Le bloc 2 représentant la Côte-Nord prendra donc place pour la ringuette, le curling, le tennis de table et le hockey masculin.

On compte un total de 7 entraîneurs, 4 accompagnateurs, 46 athlètes et de 11 missionnaires.