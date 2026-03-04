Sondage Léger: les libéraux et les péquistes désormais nez à nez

Le Parti libéral du Québec (PLQ) de Charles Milliard et le Parti québécois (PQ) de Paul St-Pierre Plamondon seraient désormais au coude-à-coude dans les intentions de vote.

C’est ce que suggère le sondage Léger-Le Journal-TVA publié mercredi, qui donne 30 % des appuis au PLQ et 31 % au PQ.

Il s’agit d’une remontée significative pour les libéraux de M. Milliard, alors que l’appui à la souveraineté du Québec est en baisse: seulement 29 % des répondants voteraient «Oui» à un référendum.

De leur côté, le Parti conservateur d’Éric Duhaime récolterait 15 % des appuis, la Coalition avenir Québec (CAQ) 13 % et Québec solidaire 9 %.

Si Christine Fréchette devenait cheffe de la CAQ, le parti ferait à peine mieux, avec 15 % des intentions de vote.

Le sondage Léger a été mené en ligne auprès de 1041 répondants âgés de 18 ans ou plus, du 27 février au 2 mars 2026. Les résultats ont été pondérés pour refléter la population québécoise.

À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur d’au plus ± 3,04 %, et ce, 19 fois sur 20.