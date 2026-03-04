Tadoussac : hausse dans les taxes de service

La Municipalité de Tadoussac a adopté un budget de 6,1 M$, qui prévoit une hausse des taxes de service malgré un taux global de taxation qui reste stable.

Le maire Claude Brassard a indiqué lors de son adoption que les membres du conseil municipal et l’équipe administrative ont « travaillé avec rigueur » sur le budget de 6 176 670 $.

Le budget reflète le désir de la Municipalité de limiter l’impact sur les contribuables du village, et cette dernière a décidé de garder le taux de taxes foncières inchangé.

Toutefois, les taxes de service dans le résidentiel et le commercial ont connu certaines hausses par rapport à 2025.

Dans le résidentiel, la taxe sur l’eau passe de 254 $ à 312 $, et celle de l’assainissement de 137 $ à 147 $ en 2026.

Celle des égouts passe de 137 $ à 156 $, et la taxe des ordures passe de 240 $ à 323 $ pour cette année.

La technicienne comptable chargée de présenter le budget a révélé que ces augmentations étaient dues à la venue d’un nouvel employé à la voirie municipale.

Revenus et dépenses

Du côté des revenus, 30 % du budget provient des taxes pour 1 841 272 $ et un autre 25 % via les autres revenus de sources locales, chiffrées à 1 536 955 $.

Les revenus du quai municipal et les transferts gouvernementaux représentent des sommes semblables à l’an dernier, soit 290 825 $ et 502 308 $ respectivement.

Pour les dépenses, la Municipalité injecte 1 102 372 $ dans le transport, une hausse d’un peu plus de 150 000 $ par rapport à 2025.

L’administration générale qui compte pour 14 % du budget est chiffrée à 889 000 $ par rapport à 856 088 $ l’an dernier.

Au niveau des montants accordés pour soutenir le développement et les événements, l’instance municipale a reçu des demandes pour 97 465 $ de la part des organismes.

Le Festival de la chanson de Tadoussac reçoit 40 000 $ sur une demande de 50 000 $, tandis que la deuxième somme en importance va au Festival des oiseaux migrateurs pour 10 000 $.

Claude Brassard a expliqué que la Municipalité se garde un montant de 20 500 $ pour diverses demandes, sur un montant total de 84 000 $.

« On ne peut pas donner d’argent pour le roulement des organismes, donc ce qu’on garde pourra être utilisé pour d’autres demandes », a-t-il clarifié.

Immobilisations

Tadoussac compte plusieurs projets d’envergure dans les prochaines années, comme en fait foi le total de plus de 22 M$ d’investissements sur trois ans.

M. Brassard a indiqué que la Municipalité plancherait sur la réalisation de la deuxième phase du projet Destination Tadoussac, qui se concentrera dans le secteur de la plage et du quai.

Ce dernier a dévoilé que la Municipalité avait dû couper environ 900 000 $ pour « rester dans les budgets ».

La réfection du musée Chauvin est aussi dans les cartons pour 2026 avec du terrassement, la réparation de quelques murs, de la peinture pour ne nommer que ceux-ci, qui au total représenteront 20 000 $.

La Maison du tourisme sera également l’hôte d’une réfection de toiture chiffrée à 400 000 $ en 2026.