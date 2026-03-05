Les conservateurs accusent Carney de faire volte-face sur la question iranienne

Les conservateurs accusent Mark Carney d’avoir changé d’avis sur l’Iran après que le premier ministre a indiqué qu’il laissait la porte ouverte à un déploiement militaire canadien.

M. Carney avait initialement exprimé son soutien sans équivoque aux frappes américaines contre l’Iran la fin de semaine dernière, avant de déclarer plus tard qu’il l’avait fait à regret, car cette campagne de bombardements semblait contraire au droit international.

Bien que le premier ministre ait déclaré qu’Ottawa n’avait pas l’intention de se joindre à la campagne militaire, il a ajouté mercredi qu’il ne pouvait pas exclure catégoriquement un déploiement militaire si des alliés demandaient l’aide du Canada.

Le porte-parole conservateur en matière d’affaires étrangères, Michael Chong, a affirmé que M. Carney manquait de cohérence et que ses déclarations se contredisaient.

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a minimisé la possibilité d’une réponse de l’Alliance aux actions iraniennes, affirmant que personne n’a évoqué une telle mesure depuis que la Turquie, membre de l’OTAN, a signalé que le système de défense de l’Alliance avait abattu un missile balistique.

Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a déclaré qu’elle n’était pas au courant que son secrétaire parlementaire, Rob Oliphant, avait affirmé quelques jours avant l’attaque américaine qu’Ottawa ne croyait pas aux actions militaires non sanctionnées par les Nations unies.