Une Nord-Côtière en mode K-pop

Mélanie Ouellet, originaire de Forestville, s’est lancée dans l’univers de la K-pop avec un nouveau spectacle inspiré du film Les Guerrières de la K-pop, un projet qui attire des centaines d’enfants et qui s’exporte déjà au-delà des frontières régionales.

Le 28 février, plus de 900 spectateurs se sont rassemblés au Cégep de Jonquière pour assister au spectacle des 3 Vibes, une production d’envergure entièrement créée et réalisée par Mélanie Ouellet et son équipe.

Salle comble, logistique millimétrée, effets visuels intégrés, l’événement a marqué un tournant pour celle qui, il y a quelques années encore, donnait ses premiers cours dans le sous-sol de sa maison.

« Depuis que je suis toute petite, je crée des spectacles dans ma tête », confie la Forestvilloise d’origine.

Ancienne patineuse artistique, elle admet avoir toujours eu « des idées de projets un peu fous ». À 19 ans, elle quitte Forestville pour le Saguenay, où les possibilités lui semblent plus grandes.

« Je voulais ouvrir des choses. J’avais besoin d’espace pour créer », raconte-t-elle en entrevue avec Le Manic.

D’un sous-sol à des centaines d’élèves

C’est par le Zumba que son aventure entrepreneuriale a pris forme. Après une formation suivie à Québec, elle a lancé ses premiers cours à domicile. Rapidement, la demande a explosé. Elle enseignait plusieurs soirs par semaine, avant de louer des salles, puis d’ouvrir officiellement son école.

Aujourd’hui, l’entreprise regroupe plusieurs volets, soit Zumba Fitness, musculation, bootcamp et cours originaux et attire plus de 600 participantes. Quatre instructrices officielles et deux remplaçantes gravitent autour d’elle. « On veut que les femmes brillent entre elles. C’est notre philosophie ».

La naissance des 3 Vibes

L’idée de recréer l’univers du film Les Guerrières de la K-pop s’est mise à germer lors d’un cours. Mélanie a proposé à ses élèves de monter un spectacle hommage. La première représentation, en décembre, a servi d’apprentissage. « On a compris qu’il nous fallait une équipe spécialisée. »

Depuis, elle s’est entourée de collaboratrices issues de son école, dont certaines possèdent une expertise en théâtre, en direction technique ou en maquillage professionnel. Chorégraphies inspirées du hip-hop, scénarios théâtralisés, écrans interactifs et effets lumineux composent désormais la production.

Les danseuses, dont Mélanie fait partie en incarnant le personnage de Rumy, multiplient les changements de costumes pour recréer fidèlement l’esthétique du film.

Le projet est aussi familial puisque ses quatre filles participent au spectacle, tout comme les enfants d’autres membres de l’équipe. « C’est important pour nous d’offrir du bonheur, surtout aux enfants. »

Des demandes jusqu’à l’international

Le succès des 3 Vibes dépasse désormais le cadre régional. Après leur représentation du 28 février au Cégep de Jonquière, les invitations se sont multipliées, allant des Îles-de-la-Madeleine, de la Colombie-Britannique et même jusqu’à Manhattan.

Certaines propositions demeurent à l’étude, les membres de l’équipe conciliant vie familiale et engagements professionnels. D’autres arrêts, toutefois, sont déjà confirmés sur la Côte-Nord.

De Sacré-Cœur à Havre-Saint-Pierre, le groupe se dit prêt à parcourir l’ensemble du territoire nord-côtier. Une volonté qui résonne particulièrement pour Mélanie Ouellet, originaire de Forestville, déterminée à partager cette fièvre de la K-pop dans sa région natale.

Au-delà des festivals et des événements privés, l’équipe accorde une place importante aux prestations bénévoles dans les écoles et auprès d’organismes venant en aide aux enfants malades ou en difficulté. « Ce sont les premiers contrats qu’on accepte », souligne-t-elle.

Bien que le Saguenay-Lac-Saint-Jean l’ait adoptée depuis plus d’une décennie, l’entrepreneure garde un attachement profond à sa région natale. « Forestville, ça reste chez nous », affirme-t-elle, avec l’espoir de voir un jour la même énergie embraser pleinement la Côte-Nord.