Incendie au Ultramar des Escoumins
Un incendie s'est déclaré à la station service Ultramar des Escoumins. Photo courtoisie
Un incendie s’est déclaré à la station service Ultramar des Escoumins vendredi en fin d’avant-midi.
Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec Hugues Beaulieu, il n’y aurait pas eu de blessés.
Selon nos sources, les réservoirs à essence auraient été la proie des flammes.
La source de l’incendie demeure inconnue.
