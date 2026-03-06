Incendie au Ultramar des Escoumins

Un incendie s’est déclaré à la station service Ultramar des Escoumins vendredi en fin d’avant-midi.

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec Hugues Beaulieu, il n’y aurait pas eu de blessés.

Selon nos sources, les réservoirs à essence auraient été la proie des flammes.

La source de l’incendie demeure inconnue.