Incendie au Ultramar des Escoumins

Par Renaud Cyr 1:53 PM - 6 mars 2026
Un incendie s'est déclaré à la station service Ultramar des Escoumins. Photo courtoisie

Un incendie s’est déclaré à la station service Ultramar des Escoumins vendredi en fin d’avant-midi.

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec Hugues Beaulieu, il n’y aurait pas eu de blessés.

Selon nos sources, les réservoirs à essence auraient été la proie des flammes.

La source de l’incendie demeure inconnue.

