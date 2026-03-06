Jeux du Québec : des victoires pour les équipes de la Côte-Nord

La Côte-Nord a vu plusieurs de ses équipes faire bonne figure lors de la journée du 5 mars dans le cadre de la Finale des Jeux du Québec à Blainville.
En ringuette, les filles ont obtenu deux victoires, 5-3 contre l’Outaouais et 6-3 contre Laval. La chimie est bien installée dans l’équipe, la discipline a fait la différence dans la partie contre Laval et la gardienne de but a été encore une fois très solide devant les deux équipes adverses, indique Alys Champagne, agente de communication pour la délégation de la Côte-Nord.
L’équipe de ringuette sera en action vendredi contre le Saguenay.
En hockey masculin, la Côte-Nord a gagné son match au compte de 1-0 en prolongation contre Richelieu-Yamaska. Il s’agit d’une première victoire dans ce sport pour la Côte-Nord depuis 2015.
En curling juvénile masculin, l’équipe nord-côtière a obtenu la victoire 9-3 contre l’Outaouais. Le prochain match pour la Côte-Nord est vendredi.
Le tournoi individuel en tennis de table se poursuivait avec plusieurs parties, sur les cinq joueurs masculins trois de ceux-ci se sont partagé cinq victoires, les deux athlètes féminines ont récolté trois victoires et trois défaites. Le tournoi par équipe débutera vendredi.
