Jeux du Québec : des victoires pour les équipes de la Côte-Nord

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:41 AM - 6 mars 2026
Temps de lecture :

En hockey masculin, les joueurs ont trimé dur pour se procurer une victoire à l’arrachée au compte de 1-0 en prolongation contre Richelieu-Yamaska. Photo courtoisie

La Côte-Nord a vu plusieurs de ses équipes faire bonne figure lors de la journée du 5 mars dans le cadre de la Finale des Jeux du Québec à Blainville.

En ringuette, les filles ont obtenu deux victoires, 5-3 contre l’Outaouais et 6-3 contre Laval. La chimie est bien installée dans l’équipe, la discipline a fait la différence dans la partie contre Laval et la gardienne de but a été encore une fois très solide devant les deux équipes adverses, indique Alys Champagne, agente de communication pour la délégation de la Côte-Nord.

L’équipe de ringuette sera en action vendredi contre le Saguenay.

En hockey masculin, la Côte-Nord a gagné son match au compte de 1-0 en prolongation contre Richelieu-Yamaska. Il s’agit d’une première victoire dans ce sport pour la Côte-Nord depuis 2015.

En curling juvénile masculin, l’équipe nord-côtière a obtenu la victoire 9-3 contre l’Outaouais. Le prochain match pour la Côte-Nord est vendredi.

Le tournoi individuel en tennis de table se poursuivait avec plusieurs parties, sur les cinq joueurs masculins trois de ceux-ci se sont partagé cinq victoires, les deux athlètes féminines ont récolté trois victoires et trois défaites. Le tournoi par équipe débutera vendredi.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une nouvelle plateforme de partage des données en santé est inaugurée

Les conservateurs accusent Carney de faire volte-face sur la question iranienne

Un projet de parc solaire en développement à Sept-Îles

Emplois vedettes

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Capitaine à Les Escoumins

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Une nouvelle plateforme de partage des données en santé est inaugurée

Consulter la nouvelle
Actualité

Les conservateurs accusent Carney de faire volte-face sur la question iranienne

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord