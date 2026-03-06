Réduction temporaire de services à l’urgence de Forestville

Par Renaud Cyr 3:09 PM - 6 mars 2026
Temps de lecture :

Photo Archives

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord annonce que les services de l’urgence de Forestville seront périodiquement réduits.

Il n’y aura pas de médecins à l’urgence le vendredi 6 mars de 18h jusqu’au samedi 7 mars à 8h.

On mentionne que la population qui aurait besoin de consulter un médecin devra se rendre à l’urgence la plus près de son domicile, soit à Baie-Comeau ou aux Escoumins.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Incendie au Ultramar des Escoumins

Scierie des Outardes : reprise temporaire de certaines opérations

Kateri Champagne Jourdain cosigne une lettre en appui à Christine Fréchette

Emplois vedettes

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Capitaine à Les Escoumins

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Incendie au Ultramar des Escoumins

Consulter la nouvelle

Scierie des Outardes : reprise temporaire de certaines opérations

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord