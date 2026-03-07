Avertissement de pluie verglaçante sur la Côte-Nord

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:01 PM - 7 mars 2026
Un avertissement de pluie verglaçante a été émis pour la Côte-Nord. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Environnement Canada a émis un avertissement de pluie verglaçante pour certains secteurs de la Côte-Nord.

Pour la Haute-Côte-Nord et la Manicouagan, de la pluie verglaçante intermittente est attendue cet après-midi. Moins de 2 millimètres de pluie verglaçante restent à tomber. Les températures passeront au-dessus du point de congélation au courant des prochaines heures et la pluie verglaçante se changera en pluie intermittente, selon Environnement Canada.

Pour le secteur de Sept-Îles et de Port-Cartier, la pluie verglaçante débutera cet après-midi. Un total de 2 à 5 millimètres de pluie verglaçante est attendu, affirme Environnement Canada. Les températures passeront au-dessus du point de congélation au courant de la nuit prochaine. Les routes et les trottoirs pourraient devenir glacés et glissants.

