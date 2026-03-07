Le Drakkar met fin à sa disette

C’est fait. Le Drakkar a finalement mis un terme à sa disette de dix défaites consécutives, samedi après-midi, quand il a difficilement pris la mesure des Tigres de Victoriaville par le pointage de 5-4.

Ce triomphe à l’arraché n’a pas été facile, mais a tout de même permis aux membres de l’équipage d’inscrire un 13e gain cette saison, un sixième à domicile devant les 2027 amateurs animés au Centre sportif Alcoa.

Fait à signaler, la dernière conquête à la maison (victoire de 6-5) remontait au 11 janvier face à ces mêmes adversaires que le Drakkar a battu à trois reprises depuis le début du calendrier.

Les visiteurs des Bois-Francs ont vite pris les devants 2-0 dans le match avant de voir les locaux s’inscrire au pointage (Kieran Litterick) à la toute fin de l’engagement initial.

Chapeau pour Cavallin

Inspirés par leur premier filet, les locaux sont sortis en force en deuxième période et ont sonné la charge avec une poussée de quatre buts sans riposte et une charge de 22 tirs en direction du filet ennemi.

Première étoile de la rencontre, le vétéran Adam Cavallin a orchestré cette séquence fructueuse en attaque avec un tour du chapeau en marquant trois fois dans un intervalle de 13 minutes.

« Cela fait du bien d’en gagner enfin une. Ce n’était pas facile dernièrement, mais les gars n’ont pas lâché et on savait qu’on pouvait s’en sortir. On a fait preuve de résilience et tout le monde a contribué », a commenté avec soulagement le numéro 24.

Le calendrier régulier tire à sa fin et les chances de se tailler une place pour les séries sont pratiquement nulles. « Il ne reste que cinq matchs, mais nous n’allons pas abandonner. On va batailler jusqu’à la fin ».

Combativité

Conscient que les carottes sont cuites pour le classement général, le pilote Jean-François Grégoire a plus apprécié le rendement global de sa troupe, mais si les Tigres sont revenus de l’arrière en fin de partie.

« On a vite tiré de l’arrière 0-2, mais les joueurs sont restés concentrés. Ils ont disputé une excellente deuxième période et ont continué d’être combatifs comme ils l’avait fait la veille », a analysé le patron derrière le banc.

L’entraîneur en chef a de nouveau parlé de fierté pour résumer cette rencontre. « Les joueurs se sont présentés. Ça n’a pas toujours été évident pour nos partisans cette saison et ils ont continué d’être présents. Ce soir, il y avait de l’ambiance et je crois que le spectacle a été intéressant. »

En vitesse

Le défenseur James Roberts (auteur du filet victorieux) a réussi l’autre but des gagnants, qui ont testé le gardien Anthony Catanzariti à 35 occasions.

Piliers offensifs de leur club, les Russes Alexey Vlasov et Egor Shilov ont de nouveau brillé dans la cause perdante avec des doublés face au cerbère Mathias Hernandez (il a stoppé 36 rondelles), un autre joueur clé dans la victoire des Baie-Comois.

La deuxième période a également donné droit à deux combats sur le plan pugilistique, qui ont ajouté du piquant à la partie. Les représentants du Drakkar, Matys St-Gelais et Drew Allison se sont très bien défendus lors de ces deux batailles.