Le milieu unanimement derrière le Fonds des pêches

De la Côte-Nord à la Gaspésie en passant par les Îles-de-la-Madeleine, les participants au colloque sur les pêches du Bloc Québécois réunis à Cap-aux-Meules ont unanimement réclamé que le gouvernement libéral respecte sa promesse électorale et reconduise le Fonds des pêches pour le Québec.

Depuis sa création en 2019, ce programme a permis de financer plus de 175 projets pour l’innovation et l’adaptation dans le secteur des poissons et des fruits de mer. Ne pas le reconduire serait dommageable, estiment plusieurs acteurs du milieu.

« En l’absence du Fonds des pêches du Québec, on se retrouve de nouveau pieds et mains liés avec pour seule fonction d’envoyer des bateaux sur l’eau et sortir de la ressource », résume Claire Canet, chargée de projet au Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, qui œuvre dans le domaine du homard.

Idem pour le Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles (RPPCI). Le capitaine-propriétaire Charles Poirier craint que le manque d’investissements ne fasse reculer le secteur de plusieurs années.

« On est rendus assez bien au niveau des sciences grâce à ce Fonds des pêches […] Là, ça va nous faire reculer de quatre ou cinq ans. Si on ne l’a plus, nos outils vont couler. Là, on continue nos projets ou on arrête ? Pour la prochaine saison, ça regarde mal… »

« La plupart des programmes réguliers financent des entreprises, précise Sony Cormier, directeur des opérations de Merinov aux Îles-de-la-Madeleine. Pour nous, le Fonds des pêches amène des projets en amont, sans client immédiat. C’est essentiel pour des projets comme une écloserie, qui permettent de faire avancer la science et les connaissances même s’il n’y a pas de retombées immédiates, mais qui vont plus loin dans le temps. »

Consensus

Tous s’entendent. Le Fonds des pêches du Québec a permis le développement de projets importants comme la modernisation des équipements de pêche ou encore la recherche.

En 2024 par exemple, Atkins et Frères a reçu 100 000 $ pour l’acquisition d’équipements de fabrication de saucisses de poisson, pour commercialiser un nouveau produit sur le marché. En 2021, La Crevette du Nord Atlantique a reçu plus de 90 000 $ pour optimiser sa chaîne de transformation des crevettes double frozen. Ce genre d’exemple est nombreux.

Et d’autres projets restent pour l’instant sur la table, faute de financement. La fin du financement du Fonds des Pêches crée de l’incertitude et des préoccupations quant à l’avenir de nombreux projets en cours et à la capacité de l’industrie à s’adapter aux changements, de l’avis de plusieurs.

« En se connectant sur le terrain, on a entendu de nombreux témoignages démontrant l’effet structurant du Fonds des pêches pour le Québec, note le député fédéral, Alexis Deschênes. Il a permis de rendre nos pêches plus productives depuis 2019 et de nombreux projets en cours ou à venir en ont besoin pour fonctionner. »

Au provincial, Stéphane Sainte-Croix est confiant de voir cette enveloppe être reconduite, bien que le dossier des pêches demeure éminemment politique, en fin de compte. « Les résultats sont concrets et il y a un intérêt de l’industrie et des provinces. Je ne vois pas pourquoi on n’irait pas de l’avant, d’autant plus avec le contexte actuel au sud. Ça serait un drôle de signal à envoyer aux communautés de l’est de ne pas ravoir cet outil-là », conclut-il.