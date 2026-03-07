L’impopulaire changement d’heure a lieu en fin de semaine

Par La Presse Canadienne 11:23 AM - 7 mars 2026
Temps de lecture :

Le changement d’heure aura lieu dimanche au Québec. Des piétons marchent près d’une horloge à Vancouver en Colombie-Britannique, le mardi 31 décembre 2019. LA PRESSE CANADIENNE/Jonathan Hayward

C’est le retour en fin de semaine d’un rituel honni d’une majorité de Canadiens: le changement d’heure.

Au Québec, comme dans la majorité des provinces canadiennes, le 8 mars à 2 h 00 précisément, il sera en réalité 3 h 00, ce qui marquera le début de l’heure d’été.

Le changement fait en sorte que l’on perdra une heure de sommeil, mais l’on gagnera de l’ensoleillement.

La pertinence de changer l’heure deux fois par année est de plus en plus contestée. 

Près des deux tiers (67 %) des Canadiens voient leur routine de sommeil perturbée par le changement d’heure et mettent plusieurs jours à retrouver un rythme normal, selon un récent sondage Léger. 

Une consultation publique menée en 2024 évoque l’impopularité du changement d’heure au Québec. 

Il en ressort que 91 % des répondants souhaitent cesser le changement d’heure, selon les résultats dévoilés l’an dernier. 

Sur plus de 214 000 réponses enregistrées, 72 % des répondants ont indiqué qu’ils souhaitent la fin du changement d’heure, mais en conservant l’heure d’été tout au long de l’année.

Québec n’a toutefois pas encore tranché sur l’avenir du changement d’heure. Le cabinet du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a indiqué, plus tôt cette semaine, que les analyses se poursuivent sur cette question. 

Ce sera d’ailleurs la dernière fois que les résidents de la Colombie-Britannique ajusteront leur montre. L’heure d’été deviendra permanente à partir de dimanche.

La décision de la province, sans coordination avec les États américains voisins, a entraîné des réactions mitigées dans le milieu des affaires. 

La Chambre de commerce de la Colombie-Britannique a exprimé son soutien, tandis que la Chambre de commerce du Grand Vancouver a fait part de ses inquiétudes. Le changement d’heure est déjà aboli en Saskatchewan et au Yukon. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un mois de mars chargé au Centre des arts de Baie-Comeau

Une 5e position pour l’équipe de ringuette de la Côte-Nord aux Jeux du Québec

Compétition Harley Tempête : trois premières places pour la Team 138 racing

Emplois vedettes

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT EN PATRIMOINE IMMOBILIER

MRC de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un mois de mars chargé au Centre des arts de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Une 5e position pour l’équipe de ringuette de la Côte-Nord aux Jeux du Québec

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 4 mars 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord