8 mars : messages de soutien sur les réseaux sociaux pour les femmes nord-côtières

Par Karianne Nepton-Philippe 2:56 PM - 8 mars 2026
En cette Journée internationale des droits des femmes, de nombreuses organisations de la Côte-Nord partagent des messages de support sur les réseaux sociaux. Photo Pixabay

En cette Journée internationale des droits des femmes, de nombreuses organisations de la Côte-Nord partagent des messages de support sur les réseaux sociaux.

Tout d’abord, Regroupement des femmes de la Côte-Nord partage la campagne « Générations deboutte » avec un message sur l’importance de tous les combats menés par les femmes dans l’histoire. 

« Prenons le temps de se rappeler que les droits dont nous disposons aujourd’hui sont le résultat de luttes menées par des générations de femmes avant nous. Au Québec, des femmes se sont levées », peut-on lire.

L’organisation rappelle que « ces combats n’étaient ni simples ni consensuels », faisant référence, par exemple, à la lutte pour le droit à l’avortement, pour l’autonomie des femmes et pour une transformation profonde de la société.

« [Cette journée] nous rappelle que rien n’est jamais définitivement acquis et que les reculs sont possibles lorsque la vigilance s’essouffle », écrit le regroupement. 

Le message de cette campagne a aussi été partagé par le Centre de femmes L’Étincelle de Baie-Comeau. L’organisation écrit ceci : « Aujourd’hui encore, les forces économiques, politiques et sociales divisent, oppressent, et cherchent à restreindre nos droits, à freiner nos avancées, à semer la peur et la haine. Reprenons cet élan, ne tolérons aucun recul. »

De son côté, la Maison des femmes de Baie-Comeau partage une publication de la députée solidaire Ruba Ghazal, mettant en vedette une vidéo sur la violence misogyne en ligne. 

La Maison l’Amie d’Elle à Forestville tient à souligner « la force, le courage et la voix des femmes ».

« Chaque femme mérite de vivre libre, en sécurité, respectée dans ses choix et dans sa vie. Les droits des femmes, c’est pas un luxe, c’est la base », peut-on lire. 

Activités pour les femmes

Le Calacs Sept-Îles organise la soirée de poésie « La voix des femmes », qui se tient le 8 mars dès 19 h au petit théâtre du centre sociorécréatif. 

Pour sa part, la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan profite de l’occasion pour annoncer le retour de l’activité « Oser être femme ». Il s’agit d’un 5 à 7, qui se tiendra le 19 mars, où des femmes prendront la parole pour raconter leur parcours en affaires. 

Mot de la ministre

La ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, profite de cette journée pour « reconnaître la contribution exceptionnelle des femmes » dans la communauté,

« Leur engagement, leur courage et leur leadership continuent de faire avancer notre société vers plus d’égalité, de justice et d’opportunités pour toutes », lance-t-elle.

« J’ai eu le plaisir de participer à plusieurs activités organisées dans la circonscription afin de souligner cette journée importante. Ces rencontres ont été l’occasion d’échanger avec des femmes inspirantes, des organismes engagés et des citoyennes et citoyens qui travaillent chaque jour pour faire progresser les droits des femmes », ajoute-t-elle. 

