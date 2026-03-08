Baie-Comeau : week-end culturel à l’Alternative 

Par Karianne Nepton-Philippe 8:30 AM - 8 mars 2026
Temps de lecture :

Malaimé Soleil sera de passage à Baie-Comeau le 14 mars. Photo Alec Lemonde

Les 13 et 14 mars, l’Ouvre-boite culturel offre aux Baie-Comois deux spectacles à la salle de l’Alternative. 

Tout d’abord, place à l’humour le vendredi avec PB Rivard dès 20 h. Le jeune humoriste est de retour à Baie-Comeau pour le rodage de son nouveau spectacle Chat de ruelle.

Le lendemain, Malaimé Soleil viendra faire entendre sa musique au public baie-comois. Le groupe propose un spectacle qui se veut comme souffle chaud qui traverse les foules et colle au cœur. Le spectacle débutera à 20 h. 

