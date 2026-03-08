Matane–Baie-Comeau–Godbout : le navire sera redirigé le 9 mars

La traversée du lundi 9 mars à 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, sera redirigée vers Baie-Comeau.

Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h. Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout précise que ce changement survient en raison de problèmes techniques.