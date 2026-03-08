Retour à l’heure d’été depuis 2 heures dimanche matin: plus d’ensoleillement

Par La Presse Canadienne 8:30 AM - 8 mars 2026
Temps de lecture :

Archives - Les horlogers Rich Finn, à gauche, et Tom Erb ajustent les contrôleurs de fuseau horaire sur une série d’horloges de l'entreprise l’Electric Time Company, le mercredi 30 octobre 2024, à Medfield, au Massachusetts. Photo AP/Charles Krupa, Fichier

Pour certains Canadiens, le changement d’heure deux fois par an est un signe bienvenu du passage des saisons, mais pour beaucoup, c’est simplement une nuisance qui s’accompagne de fatigue, de confusion chez les animaux domestiques et même de problèmes de sécurité.

L’heure d’été a commencé dimanche à 2 heures du matin dans toutes les provinces qui observent cette pratique, dont le Québec, et les horloges ont été avancées d’une heure. Les téléphones mobiles effectuent automatiquement ce changement, à condition que votre téléphone soit réglé pour une région qui applique ce changement.

La Saskatchewan et le Yukon n’appliquent pas le changement d’heure et conservent l’heure normale en permanence.

Patricia Lakin-Thomas, professeure de biologie à l’Université York, à Toronto, affirme que le passage annuel à l’heure d’été est connu pour augmenter le nombre d’accidents de voiture, de crises cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

La réglementation du temps relève de la compétence des provinces et des territoires, et l’Encyclopédie canadienne indique qu’Ottawa a officiellement introduit l’heure d’été en 1918 afin d’augmenter la production en temps de guerre.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a annoncé la semaine dernière que sa province resterait à l’heure d’été de façon permanente et ne reviendrait pas à l’heure normale le 1er novembre.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré que son gouvernement allait mener des consultations sur la suppression des deux changements d’heure annuels.

Il y a près de cinq ans, une question référendaire a été soumise aux Albertains afin de maintenir l’heure d’été toute l’année, mais elle a été rejetée à une faible majorité. Le scrutin ne proposait que l’option d’adopter l’heure d’été toute l’année, ce qui, selon Mme Smith, a pu prêter à confusion.

Elle a déclaré la semaine dernière qu’elle pensait que si l’on demandait simplement aux gens s’ils souhaitaient ne plus changer l’heure, cela obtiendrait probablement un soutien massif. 

En 2020, le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi visant à mettre fin au changement d’heure deux fois par an et à rendre l’heure d’été permanente, mais seulement si le Québec et New York acceptaient de faire de même.

Au Québec, l’on attend toujours la décision du gouvernement qui a mené une consultation publique sur le sujet il y a deux ans. Pas moins de 91 % des répondants souhaitaient cesser le changement d’heure, selon les résultats dévoilés l’an dernier. 

En 2022, les premiers ministres des provinces de l’Atlantique ont décidé de suspendre toute initiative visant à supprimer le changement d’heure jusqu’à ce qu’ils voient ce que feraient les juridictions voisines.

