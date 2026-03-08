Trois élections partielles fédérales se tiendront le 13 avril prochain

Le premier ministre Mark Carney a annoncé dimanche matin la tenue prochaine de trois élections partielles, dont celle attendue à Terrebonne.

Les électeurs de cette circonscription québécoise, tout comme ceux de Scarborough-Sud-Ouest et de University—Rosedale, en Ontario, seront appelés aux urnes le 13 avril.

Les jours de vote par anticipation se tiendront du vendredi 3 avril au lundi 6 avril, a précisé Élections Canada sur son site web.

Le vote dans Scarborough-Sud-Ouest vise à remplacer le poste laissé vacant en février dernier par le député libéral Bill Blair, qui a été nommé haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni. Celui-ci avait obtenu 61,41 % des suffrages exprimés aux élections de 2025.

Les électeurs de University—Rosedale seront quant à eux appelés à choisir le successeur de Chrystia Freeland, qui a fait le choix de quitter la politique canadienne après avoir obtenu un poste de conseillère auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mme Freeland avait obtenu 64 % des votes en 2025.

La circonscription de Terrebonne a fait les manchettes récemment lorsque la Cour suprême a invalidé le 13 février le résultat de l’élection fédérale du printemps dernier.

La libérale Tatiana Auguste avait été élue par une seule voix devant la candidate bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné, qui s’était alors saisi des tribunaux pour faire invalider le résultat en raison du rejet d’un vote postal bloquiste, après une erreur d’Élections Canada.

Ces élections partielles sont importantes pour le gouvernement Carney, car elles pourraient déterminer s’il obtiendra ou non la majorité convoitée de 172 sièges à la Chambre des communes.

Actuellement, les libéraux détiennent 169 sièges, les conservateurs 141, les bloquistes 22, les néo-démocrates 7 et les verts 1.