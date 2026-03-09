Baie-Comeau : le rêve d’Hugo Jobin dépasse le record

Le serpent de roches peintes imaginé par Hugo Jobin a franchi un cap que peu de projets citoyens atteignent, soit le record mondial à battre. Le record établi à 31 731 galets vient d’être dépassé, la veille du 10e anniversaire du jeune Baie-Comois.

Le décompte réalisé par l’équipe derrière le projet atteint désormais 31 921 roches conformes, un nombre encore appelé à augmenter, puisque plusieurs participants en possèdent toujours chez eux.

« On l’a battu », confirme la mère du jeune garçon, Mélanie Garneau.

Hugo, qui a appris la nouvelle le 2 mars, dit avoir été surpris et heureux de voir son idée dépasser un tel seuil. « J’étais vraiment content, on a vraiment réussi, pour de vrai », confie-t-il.

Une idée devenue mouvement

Le projet est né à l’été 2024, alors que le jeune Baie-Comois se battait contre une leucémie. Souhaitant redonner à la communauté qui l’avait soutenu, il propose une activité simple, soit peindre des roches et les assembler en forme de serpent au parc des Pionniers.

Rapidement, l’initiative dépasse le cadre familial. Des citoyens, des écoles, des artistes, des touristes du Québec et même de l’étranger contribuent à l’œuvre collective.

En quelques mois seulement, des milliers de galets colorés s’ajoutent au serpent. À l’automne 2024, le projet dépassait déjà 26 000 roches.

Un défi collectif

La progression n’a toutefois pas été linéaire. À l’automne 2025, les roches ont dû être retirées du parc et transportées vers l’entrepôt de Norderra afin d’être triées et vérifiées selon les critères du Guinness.

Cette étape a révélé qu’il manquait encore plusieurs milliers de roches conformes pour atteindre l’objectif. La mobilisation s’est alors intensifiée. Il n’était pas question de laisser tomber le rêve de Hugo. Un comité de bénévoles s’est formé et des ateliers de peinture ont été organisés dans différents lieux de la région.

« C’est vraiment le travail de la communauté », souligne Mme Garneau. « Les gens ne l’ont pas fait pour un record, ils l’ont fait pour Hugo. »

L’homologation encore à venir

Même si le seuil du record est désormais franchi, l’homologation officielle reste à compléter.

Selon Mme Garneau, plusieurs étapes sont encore nécessaires comme, la présence de juges indépendants, la préparation d’un dossier détaillé retraçant le projet et une journée portes ouvertes pour permettre au public de voir l’ensemble des roches avant le comptage final.

Cette vérification pourrait avoir lieu au début du mois de mai. Le dossier sera ensuite transmis à Guinness World Records pour la validation.

Entre-temps, les roches demeurent entreposées à l’usine de Norderra. Une fois l’homologation confirmée, elles seront intégrées à une mosaïque permanente en forme de serpent au parc des Pionniers qui sera créé par l’artiste Richard Ferron.

Pour Hugo et sa famille, l’essentiel dépasse toutefois la question du record.

« Voir tout le monde se rassembler pour un projet comme ça, sans rien attendre en retour, c’est ça qui est le plus marquant », résume sa mère.

Les précédents records

Le record actuellement reconnu par Guinness World Records pour une exposition de roches peintes appartient au village de Bouvesse-Quirieu, en France, avec 31 731 galets, établis en 2022.

Auparavant, la ville de Grapevine, au Texas, avait rassemblé 24 459 roches peintes en 2021 dans une installation artistique. Au Canada, un projet du jeune Lucas Walker, à Toronto, avait aussi attiré l’attention en 2021 avec près de 8 000 roches peintes.