Centraide dévoilera le total de sa campagne lors d’un gala à Baie-Comeau

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan présentera le 20 mars une nouvelle édition de son gala annuel au Manoir de Baie-Comeau, où sera dévoilé le montant amassé dans le cadre de la campagne 2025-2026, dont l’objectif est fixé à 1,3 M$.

Pour cette édition, l’organisation annonce une formule revisitée et plusieurs nouveautés afin d’offrir une soirée à la fois festive et rassembleuse pour les participants. Le gala demeure toutefois un moment clé de la campagne annuelle, puisqu’il marque le dévoilement officiel du total amassé grâce à la mobilisation de la communauté.

Rappelons que l’objectif de la campagne 2025-2026 a été fixé à 1 300 000 $. Celle-ci est placée sous la coprésidence de Vicky Veilleux et Myriam Hotte, qui ont assuré la mobilisation du milieu au cours des derniers mois.

Une formule renouvelée

Moment phare de la soirée, la remise des prix de reconnaissance prendra une nouvelle dimension cette année avec des catégories repensées et élargies afin de mieux refléter l’engagement exceptionnel des entreprises, des bénévoles et des partenaires.

La soirée comprendra également un encan, permettant aux participants de soutenir davantage la mission de Centraide tout en se laissant tenter par des lots variés.

Après le dévoilement du montant amassé et la portion protocolaire, un DJ prendra le relais pour animer la soirée, invitant les convives à prolonger les célébrations dans une ambiance festive et rassembleuse.

Le Gala demeure un moment hautement symbolique : celui du dévoilement officiel du montant amassé au terme de la campagne, un instant attendu qui viendra témoigner de la générosité et de la solidarité du milieu.

Les billets sont actuellement en vente au coût de 150 $ par personne via la billetterie en ligne de l’organisme.

Des partenaires remerciés

La tenue de l’événement est rendue possible grâce à l’appui de plusieurs partenaires. Centraide remercie notamment l’Hôtel Le Manoir ainsi que le Bistro La Marée Haute pour leur collaboration à la réalisation de la soirée.

L’organisme souligne également la contribution de ses partenaires présentateurs, soit Réfrigération Gagnon inc. et Fransi, ainsi que l’engagement des entreprises et bénévoles qui participent au succès du Gala.