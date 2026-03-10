La haute couture autochtone brille au musée Shaputuan

Le musée Shaputuan de Uashat accueille Tressages !, une exposition mettant en vedette des créations vestimentaires d’artistes provenant des 11 nations autochtones du Québec.

« L’exposition s’appelle Tressages !, car nous souhaitons tisser des liens entre les nations et le public québécois », souligne Mélanie Vincent, directrice de l’organisme KWE! À la rencontre des peuples autochtones qui chapeaute l’exposition. Cet organisme est né en 2017 et sert à organiser un festival du même nom à Québec chaque été, où les 11 nations se réunissent pour promouvoir leur culture.

Depuis deux ans, KWE! élargit ses horizons tout en gardant le dessein de rapprocher les nations entre elles et avec les Québécois. L’exposition Tressages ! est la plus récente réussite de KWE! .

Collaboration avec un couturier de renom

L’inspiration des œuvres présentées provient du couturier québécois Jean-Claude Poitras. Ce dernier est un artiste montréalais de 76 ans, qui a connu une brillante carrière comme designer de mode, multipliant les expositions et les collaborations à travers le globe. Dans le cadre de Tressages !, Poitras a accompagné tous les artistes autochtones dans leur processus créatif, car certains d’entre eux n’étaient pas familiers avec le monde de la mode.

« Les artistes autochtones ont réinterprété les œuvres de Poitras à la lumière de leur identité et de leur héritage culturel », affirme Mélanie Vincent.

Cela offre au public la chance de voir des techniques ancestrales, comme le perlage ou l’utilisation des os d’animaux. Une artiste a même utilisé des piquants de porc-épic pour confectionner son œuvre !

Les Innus de la Côte-Nord bien représentés

Parmi les créations présentées dans l’exposition, celle de Marjolaine Mckenzie ressort du lot. La quarantenaire innue née à Schefferville a puisé dans les tréfonds de sa mémoire pour inspirer son projet.

« Voir ma grand-mère tanner la peau du caribou fait partie de mes premiers souvenirs », raconte-t-elle.

L’artiste Marjolaine Mckenzie. Photo Kwe !

Son amour de cet animal l’a même poussée à voyager en Mongolie, où elle a accompagné des tribus nomades qui vouent une importance aussi importante au cervidé que les Innus.

« La tunique que les nomades portaient m’a fascinée. Ça a été le point de départ de ma création », précise Mme Mckenzie.

Amatrice d’écriture et d’histoires à propos du territoire, l’artiste issue du milieu du théâtre ne s’était jamais vraiment rapprochée de la couture.

« Je ne savais pas qu’on pouvait créer autant à partir d’un morceau de tissu ! » s’exclame-t-elle. Le projet l’a tant emballée, qu’elle a produit un texte accompagnant son œuvre vestimentaire, qui sera publié ultérieurement dans un recueil de Michel Jean.

L’exposition itinérante Tressages ! en est à son sixième et ultime arrêt, après avoir parcouru le Québec de l’Abitibi à Gaspé. Elle sera ouverte au public à Uashat jusqu’au 20 mars.