Matane–Côte-Nord : départs incertains jeudi
Les traversées entre Matane et la Côte-Nord pourraient être annulées en raison des conditions météorologiques annoncées jeudi. Photo Johannie Gaudreault
Les mauvaises conditions météorologiques annoncées pour les deux prochains jours sur la Côte-Nord pourraient avoir des impacts sur les traversées entre Matane, Baie-Comeau et Godbout.
La direction de la traverse a avisé sa clientèle via son système d’alerte le 10 mars en fin de journée.
« […] en raison de conditions de navigation défavorables, veuillez prendre note des modifications suivantes à l’horaire pour le jeudi 12 mars 2026 », est-il indiqué.
Effectivement, on mentionne que les départs sont « incertains » et « pourraient être annulés ». Il s’agit de celui prévu pour 8 h qui est modifié pour 14 h. Les réservations prises pour 8 h seront honorées à 14 h. Le navire effectuera un retour à 17 h.
« La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service », écrit la Société des traversiers du Québec dans son message destiné aux clients.
