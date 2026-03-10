Matane–Côte-Nord : départs incertains jeudi

Par Johannie Gaudreault 6:24 PM - 10 mars 2026
Temps de lecture :

Les traversées entre Matane et la Côte-Nord pourraient être annulées en raison des conditions météorologiques annoncées jeudi. Photo Johannie Gaudreault

Les mauvaises conditions météorologiques annoncées pour les deux prochains jours sur la Côte-Nord pourraient avoir des impacts sur les traversées entre Matane, Baie-Comeau et Godbout.

La direction de la traverse a avisé sa clientèle via son système d’alerte le 10 mars en fin de journée.

« […] en raison de conditions de navigation défavorables, veuillez prendre note des modifications suivantes à l’horaire pour le jeudi 12 mars 2026 », est-il indiqué.

Effectivement, on mentionne que les départs sont « incertains » et « pourraient être annulés ». Il s’agit de celui prévu pour 8 h qui est modifié pour 14 h. Les réservations prises pour 8 h seront honorées à 14 h. Le navire effectuera un retour à 17 h.

« La direction de la traverse est désolée des inconvénients causés par cette modification de service », écrit la Société des traversiers du Québec dans son message destiné aux clients.

