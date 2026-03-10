Une aide de 360 000 $ pour soutenir le travail de rue en Haute-Côte-Nord

Le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord obtient une nouvelle aide financière de 360 000 $ sur trois ans pour maintenir et renforcer son service de travail de rue. Dans un contexte où les besoins sociaux sont en hausse, l’organisme souligne l’importance de cette présence de proximité pour prévenir la criminalité et soutenir les personnes vulnérables dans plusieurs municipalités du territoire.

Le service de travail de rue du Carrefour Solidaire est le seul projet soutenu sur la Côte-Nord dans le cadre du Programme québécois de lutte contre la criminalité (PQLC). Cette aide servira principalement à financer les salaires des travailleurs de rue qui œuvrent dans les huit municipalités de la Haute-Côte-Nord.

L’organisme précise toutefois qu’il ne s’agit pas d’une première subvention liée à ce programme. Un financement similaire avait déjà été accordé pour la période de 2023 à 2026, mais pour un montant de 115 000 $. Le nouveau soutien permet donc de maintenir et de consolider le service.

Actuellement, deux personnes occupent un poste de travailleur de rue au sein de l’organisme : Stéphanie Tremblay, coordonnatrice, et Véronique Lévesque, intervenante en travail de rue pour le secteur Portneuf-Forestville-Colombier. Un troisième poste demeure vacant pour couvrir le secteur Sacré-Cœur-Tadoussac-Les Bergeronnes.

Un rôle de prévention sur le terrain

Les travailleurs de rue jouent un rôle clé dans la prévention de la criminalité et dans le soutien aux personnes vulnérables. Leur approche repose sur la présence directe dans les milieux de vie et sur la création de liens de confiance avec la population.

Selon l’organisme, les travailleurs de rue contribuent notamment à prévenir certaines situations en créant un lien de confiance avec les citoyens, en intervenant avant l’escalade de conflits et en accompagnant des personnes en situation de vulnérabilité.

Ils peuvent également désamorcer certaines tensions, offrir des alternatives positives, sensibiliser et éduquer la population, tout en agissant comme médiateurs dans différentes situations.

« Ils agissent comme sentinelles sociales, contribuant à une communauté plus sécuritaire et plus inclusive », souligne Nathalie Beaudoin, directrice du Carrefour Solidaire HCN.

Un service en place depuis 2022

Le service de travail de rue est déployé par le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord depuis 2022. Depuis sa création, l’organisme observe une visibilité grandissante de ce type d’intervention dans la région.

Cette reconnaissance s’explique notamment par une meilleure valorisation du travail de rue à l’échelle provinciale, par la présence des intervenants sur le terrain dans les municipalités de la Haute-Côte-Nord ainsi que par le bouche-à-oreille dans les petites communautés.

L’organisme indique également constater une augmentation de la clientèle. Cette situation s’explique par la hausse des besoins sociaux observée partout au Québec, notamment en matière de santé mentale, de dépendances, de soutien à la jeunesse et de pauvreté. La précarité et l’itinérance, qu’elles soient visibles ou non, seraient également en croissance dans la région.

Les statistiques compilées par l’organisme illustrent l’ampleur du travail effectué sur le terrain. Pour l’année 2023-2024, environ 800 interventions ont été réalisées par trois intervenants et un stagiaire.

Au cours de l’année 2024-2025, alors que l’équipe comptait deux intervenants, 531 interventions ont été recensées. Pour l’année 2025-2026, l’organisme prévoit atteindre environ 560 interventions avec deux travailleurs de rue.

Pour le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord, le travail de rue constitue un maillon important du filet social régional.

« Le travail de rue devient une présence de première ligne indispensable, rejoignant des personnes isolées ou en rupture qui n’utilisent pas les services traditionnels. Sa capacité à intervenir directement sur le terrain, à établir un lien de confiance et à prévenir l’escalade de situations complexes renforce son importance pour le filet de sécurité social de toute la Haute-Côte-Nord », soutient Mme Beaudoin.

Les sommes octroyées à la région s’inscrivent dans des investissements totalisant plus de 55 M$ sur trois ans pour soutenir 157 projets dans toutes les régions du Québec pour renforcer les activités d’organismes communautaires dont la mission est liée à celle du ministère de la Sécurité publique.

Les 157 projets annoncés aujourd’hui ont été sélectionnés à la suite d’un appel de projets lancé en octobre 2025, concernant les axes 1 et 2 du PQLC. Un appel de projets sera annoncé prochainement pour l’axe 3 du PQLC.

« Je me réjouis de cette annonce, car il est essentiel de renforcer ce genre d’initiative pour encourager la prévention et la lutte contre la criminalité sur notre territoire. En soutenant le Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord, notre gouvernement donne les moyens à nos intervenants de rue de tisser des liens de confiance essentiels et de démontrer qu’un avenir positif est possible ici même, dans René-Lévesque », déclare Yves Montigny, député de René-Lévesque.