Cégeps en spectacle : trois artistes de la Côte-Nord performeront à la finale régionale 

Par Sylvain Turcotte 10:58 AM - 11 mars 2026
Vania représentera le Cégep de Sept-Îles à la finale régionale de Cégeps en spectacle, le 21 mars, à Rivière-du-Loup. Photo Myriam Saucier

C’est du côté de Rivière-du-Loup que se tiendra la finale régionale pour l’Est-du-Québec pour la 47édition de Cégeps en spectacle. Parmi les artistes qui fouleront la scène, trois sont de la Côte-Nord.

Vania, du Cégep de Sept-Îles, William Perron, du Cégep de Baie-Comeau, ainsi que le Cayen Félix Arseneault, étudiant au Cégep de Rivière-du-Loup, sont au nombre des lauréats des finales locales des treize cégeps de l’Est-du-Québec.  

Les trois Nord-Côtiers s’étaient illustrés lors de leur finale locale respective, Vania par l’interprétation de son numéro Liberté, William Perron pour sa performance à la batterie et Félix Arseneault pour l’interprétation d’une composition originale, Une dernière fois, écrite en hommage à son ami décédé.

Les participants deux numéros qui obtiendront la faveur lors de l’étape régionale du 21 mars auront leur billet pour la finale nationale du 25 avril à Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue. Ils mettront également la main sur une bourse de 750 $.

D’autres récompenses seront offertes parmi l’ensemble des artistes de la finale régionale à Rivière-du-Loup, et ce, selon leur discipline artistique.

William Perron, le lauréat de la finale locale du Cégep de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Le Cayen Félix Arseneault se produira à la finale régionale de Cégeps en spectacle dans la ville où il est présentement aux études, Rivière-du-Loup. Photo courtoisie

