CSS de l’Estuaire : cours suspendus en raison de la météo

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire annonce la suspension des cours dans toutes ses écoles le 11 mars en raison des conditions météorologiques.

« En prévision du cocktail de précipitations annoncé, qui risque d’affecter les conditions routières et de compliquer les déplacements progressivement sur le territoire au cours des prochaines heures et de perturber la sortie sécuritaire des élèves ce midi et en fin de journée, le Centre de services scolaire de l’Estuaire avise sa clientèle que les cours sont suspendus pour la journée sur l’ensemble du territoire, ce mercredi 11 mars 2026 », peut-on lire sur son site Web.

Les élèves doivent donc demeurer à la maison, mais le personnel est tenu de rendre sa prestation de travail en privilégiant le télétravail.

Les services de garde demeurent ouverts.

Avertissement jaune

Rappelons qu’une accumulation totale de 20 à 30 centimètres de neige et grésil est attendue de mercredi à jeudi en Haute-Côte-Nord et dans la Manicouagan.

Des vents forts soufflant entre 50 et 70 kilomètres à l’heure sont aussi prévus ainsi que 2 à 5 mm de pluie verglaçante, selon Environnement Canada qui a émis un avertissement jaune de tempête hivernale.