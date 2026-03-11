Mise à jour 20 h 55 | La route 138 fermée aux poids lourds de Beaupré à Port-Cartier

La circulation pour les poids lourds est interdite sur la route 138 entre Beaupré et Port-Cartier, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) via la plateforme Québec 511, en raison des conditions météorologiques difficiles.
Sur la Côte-Nord, la route 172 est aussi fermée aux poids lourds entre Tadoussac et Saint-Fulgence, tout comme la route 389 entre le Relais Manic-Outardes et Manic-Cinq.
Dans Charlevoix, la route 381 est également interdite aux véhicules lourds entre Saint-Urbain et Ferland-et-Boilleau.
Plus de détails à venir
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord