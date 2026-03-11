Mise à jour 20 h 55 | La route 138 fermée aux poids lourds de Beaupré à Port-Cartier

La circulation pour les poids lourds est interdite sur la route 138 entre Beaupré et Port-Cartier, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) via la plateforme Québec 511, en raison des conditions météorologiques difficiles.

Sur la Côte-Nord, la route 172 est aussi fermée aux poids lourds entre Tadoussac et Saint-Fulgence, tout comme la route 389 entre le Relais Manic-Outardes et Manic-Cinq.

Dans Charlevoix, la route 381 est également interdite aux véhicules lourds entre Saint-Urbain et Ferland-et-Boilleau.

Plus de détails à venir