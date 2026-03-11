Les derniers Jeux du Québec pour Nancy Therrien de Forestville

Après des décennies d’engagement dans le sport scolaire et la gymnastique, Nancy Therrien pourrait bien avoir vécu sa dernière participation aux Jeux du Québec lors de la dernière finale présentée à Blainville. À 63 ans et récemment retraitée de l’enseignement, l’entraîneuse de la Côte-Nord souhaite désormais ralentir le rythme tout en demeurant active auprès des jeunes.

Présente depuis de nombreuses années sur le circuit des compétitions régionales et provinciales, la Forestvilloise estime qu’il est temps de réduire la cadence.

« Il ne faut jamais dire jamais, mais là je pense que, à 63 ans, dans deux ans, ça commence à être lourd. Coucher à terre, mon matelas dégonflé, dormir sur les planchers au froid quatre ou cinq jours… je trouve ça un petit peu dur », confie-t-elle en rigolant.

Même si l’expérience demeure marquante, l’entraîneuse reconnaît que les exigences physiques et logistiques des compétitions deviennent plus difficiles avec le temps.

« C’est quand même de belles expériences d’aller vivre ça avec les jeunes. L’ambiance et le contact avec eux, moi j’ai tout le temps aimé ça. Faire la vie de groupe avec eux autres, l’interaction qu’on a, c’est toujours très le fun. Mais à un moment donné, nous autres aussi on vieillit. »

Une longue carrière d’entraîneuse

Au fil des années, Nancy Therrien a accompagné un grand nombre d’athlètes dans différentes disciplines sportives, que ce soit en gymnastique, en trampoline, en athlétisme ou en cross-country dans le milieu scolaire.

« Je ne sais pas combien j’ai pu faire de provinciaux dans ma vie, de régionaux. Je dois en avoir plus d’une centaine », rapporte-t-elle.

Même si elle souhaite réduire sa présence lors des compétitions, elle compte poursuivre son implication auprès des jeunes athlètes. « Je vais continuer à mettre mon énergie sur les entraînements, aller coacher, mais je vais vraiment diminuer les compétitions », affirme la sportive.

Elle demeure notamment active au sein du club de gymnastique L’Envol de Forestville, où elle assure encore des entraînements hebdomadaires.

Une relève à préparer

Nancy Therrien souligne également l’importance de former de nouveaux entraîneurs en trampoline sur la Côte-Nord. Actuellement, elle est la seule entraîneuse certifiée dans la discipline dans la région.

« C’est pour ça que c’est moi qui y vais. Les filles de la Côte-Nord viennent s’entraîner à Forestville parce qu’il faut un entraîneur certifié », souligne l’enseignante retraitée.

Cette dernière espère que la relève pourra éventuellement prendre le relais afin d’assurer la continuité du développement du sport dans la région.

Depuis le 7 février dernier, Nancy Therrien est officiellement retraitée du milieu de l’enseignement après 25 années de service. Elle continue toutefois de collaborer avec l’école en préparant des dossiers pour le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), en plus d’effectuer occasionnellement de la suppléance.

« Je vais continuer à être active, mais je vais me prioriser un peu plus. Ma mère est vieillissante, je m’occupe un peu plus d’elle aussi. »

Malgré ce changement de rythme, l’entraîneuse assure qu’elle demeurera présente auprès des jeunes athlètes encore quelque temps.

Finir sur une bonne note

Lors du bloc 1 des Jeux du Québec de Blainville, présenté du 27 février au 4 mars, l’équipe de trampoline de la Côte-Nord, composée d’athlètes du club L’Envol de Forestville et du club de Baie-Comeau, a offert des performances remarquées parmi les meilleurs athlètes provenant des 19 régions du Québec.

L’équipe réunissait Eva Leonard et Alexia Lessard, du club de Forestville, ainsi qu’Amélia Morin et Zanaé Lavoie, du club de Baie-Comeau. Les athlètes s’entraînaient régulièrement à Portneuf-sur-Mer sous la supervision de l’entraîneuse Nancy Therrien.

En trampoline synchronisé, le duo formé de Zanaé Lavoie et Alexia Lessard a réussi à accéder à la finale. Les deux athlètes ont finalement terminé au 9e rang, une première pour le club de Forestville et pour la Côte-Nord dans cette catégorie aux Jeux du Québec.

En trampoline individuel, Eva Leonard, qui participait à ses premiers Jeux du Québec, a obtenu la meilleure position de l’équipe avec un pointage de 77,750, bon pour le 21e rang. Elle est suivie d’Amélia Morin, 24e, d’Alexia Lessard, 29e, et de Zanaé Lavoie, 34e, parmi près d’une quarantaine de participantes.

Les performances des athlètes ont également contribué au classement général par région. En combinant les résultats en trampoline et en gymnastique dans l’épreuve de l’omnium par équipe, la Côte-Nord a pu récolter des points précieux, malgré l’absence de représentants masculins dans ces disciplines.

Du côté de la gymnastique, Philomène Talbot, une athlète de Baie-Comeau qui s’entraîne également avec le club de Forestville, a pris part aux compétitions aux quatre appareils. Elle a notamment obtenu une note de 9,1 au sol, un résultat qualifié de très respectable par l’équipe d’entraîneurs.

Au classement général des régions en trampoline, la Côte-Nord a finalement obtenu la 9e position, un résultat dont Nancy Therrien se dit particulièrement fière.