Matane-Côte-Nord : toutes les traversées annulées jeudi

Par Johannie Gaudreault 3:09 PM - 11 mars 2026
Temps de lecture :

Les traversées entre Matane et la Côte-Nord sont annulées le 12 mars en raison des conditions météorologiques annoncées. Photo Johannie Gaudreault

Alors que les conditions météorologiques rendaient incertaines les traversées prévues le 12 mars, la Société des traversiers du Québec (STQ) confirme aujourd’hui qu’elles sont toutes annulées.

Les « conditions de navigation défavorables » sont ciblées comme raison de l’annulation.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout informe que les dépôts sur réservation seront remboursés. Elle se dit « désolée des inconvénients causés par cette modification de service ».

