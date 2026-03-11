Semaine de relâche du Drakkar : les super-héros attirent plus de 2 000 partisans 

L’organisation du Drakkar a mis le paquet pour la semaine de relâche. En plus d’un match thématique ayant attiré 2 027 partisans, des activités avec les joueurs étaient proposées.

Quatre parties ont été disputées à domicile, entre le 27 février et le 7 mars. Les 6 et 7 mars, le Drakkar a organisé deux thématiques, soit le Cosplay et les super-héros.

C’était la deuxième édition de cette initiative, qui avait été très populaire l’an dernier. Durant ces deux journées, les jeunes ont pu prendre des photos avec Buzz Lightyear, Spiderman, Flash, Stitch, Mario Bros, Batman, Rumi des K-Pop Demon Hunters et encore plus.

Des super-héros et des personnages de jeux vidéo sont venus voir jouer le Drakkar et ont pris des photos avec les partisans. Photos Karianne Nepton-Philippe

Deuxième plus grande foule

Notons que le spécial super-héros du 7 mars, durant lequel les Vikings ont enfilé un uniforme inspiré de Flash, a marqué la deuxième plus grande foule à domicile depuis le début de la saison. Les 2 027 personnes présentes ont même pu voir la première victoire du Drakkar, après une série de 10 défaites consécutives. Ce sont 1 476 partisans qui ont assisté au match Cosplay de la veille.

La première rencontre de la saison à Baie-Comeau, le 10 octobre, reste au sommet avec une foule de 2 384 amateurs.

Le 7 mars, le Drakkar a enfilé un uniforme spécial pour la thématique des super-héros. Photo Kassandra Blais

Patiner et peindre avec le Drakkar

Pour débuter la semaine de relâche, une activité de patinage libre a permis aux jeunes de vivre un moment privilégié avec leurs joueurs préférés sur la glace du Centre sportif Alcoa.

Ensuite, Shawn Pearson s’est amusé à peindre des rames avec des jeunes lors de deux activités à Baie-Comeau et à Pointe-aux-Outardes. Le capitaine a d’ailleurs pris le temps d’aider les enfants avec leurs rames, en plus de les signer et de prendre quelques photos.