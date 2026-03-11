Taxi Forest entre en service à Forestville

Le service de taxi sera maintenu à Forestville grâce à l’arrivée d’une nouvelle entreprise locale. Les entrepreneurs Vincent Boudreault, Patrick Tremblay et Josée Dufour lancent officiellement Taxi Forest.

Cette nouvelle compagnie reprend les activités de Taxi Mona Lisa, qui est basé à Colombier, en plus d’ajouter un taxi pour les besoins locaux à Forestville. Elle veut assurer la poursuite du transport de personnes dans la région.

La transition se fera rapidement puisque le service doit débuter dès les prochains jours. « On rachète Taxi Mona Lisa. On commence demain matin », assure la copropriétaire Josée Dufour.

Dans l’immédiat, Taxi Mona Lisa poursuivra le travail afin de faciliter la transition vers la nouvelle équipe. « Mona Lisa va continuer un petit peu avec nous pour nous aider pour commencer et assurer la transition », précise Mme Dufour.

L’entreprise prévoit opérer avec deux taxis à terme. Un premier véhicule sera en service dès le départ et un second devrait s’ajouter dans quelques semaines, le temps de finaliser les démarches administratives.

« Il faut prévoir une période d’adaptation de quelques semaines pour tout transférer et ajouter le deuxième taxi », avise Josée Dufour.

Un service pour Forestville et les environs

Taxi Forest souhaite répondre à un besoin bien réel dans la communauté, notamment pour les déplacements locaux et médicaux.

« On va desservir Pessamit jusqu’à Longue-Rive pour les contrats avec la MRC et le CISSS de la Côte-Nord, entre autres », indique Josée Dufour précisant reprendre le flambeau des contrats obtenus par Taxi Mona Lisa.

Le deuxième véhicule, quant à lui, prendra en charge les demandes locales à Forestville et les environs. Les transports médicaux et les déplacements du quotidien feront partie des services offerts, notamment pour les personnes qui n’ont pas accès à un véhicule.

Le service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite n’est pas offert pour le moment, mais pourrait être envisagé dans le futur.

Une relève locale

Les trois copropriétaires sont déjà bien connus dans le milieu entrepreneurial local. Vincent Boudreault et Patrick Tremblay sont notamment associés dans l’entreprise de mécanique automobile VP Mécanique.

Selon Josée Dufour, l’idée de reprendre le service de taxi est née en discutant avec Alain Laprise de Forestville qui s’apprêtait à prendre sa retraite. « À force de parler avec lui, il nous a dit qu’il arrêtait. On a vu qu’il y avait un besoin », raconte-t-elle.

Après quelques démarches, les entrepreneurs ont confirmé que la demande pour un service de taxi était bien présente dans la région. Les discussions avec la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, ont d’ailleurs confirmé que le besoin était bien présent pour la population.

En plus d’embaucher un chauffeur, les trois propriétaires comptent eux-mêmes prêter main-forte au besoin. Vincent possède déjà son permis et ce sera le cas prochainement pour Patrick et Josée.

L’entreprise possède son siège social au garage situé au 15, route 138 à Forestville, où les opérations administratives seront centralisées.

Pour le moment, le numéro de téléphone utilisé par Taxi Mona Lisa (418-297-5301) continuera d’être en service afin d’assurer la continuité du service auprès de la clientèle.

Les entrepreneurs souhaitent d’abord consolider l’offre de transport local avant d’élargir les horaires ou les services.

Rappelons que Taxi Alain Laprise a opéré à Forestville durant 26 ans avant de prendre sa retraite le 1er février dernier. Il a parcouru des milliers de kilomètres avec ses clients au cours des dernières années que ce soit pour des rendez-vous médicaux, des commissions hebdomadaires ou pour les raccompagner en sécurité à la sortie d’une soirée.