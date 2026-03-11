Un appui pour un projet de services vétérinaires à Forestville

Par Johannie Gaudreault 11:45 AM - 11 mars 2026
Temps de lecture :

Des services vétérinaires pourraient desservir les propriétaires d'animaux de Forestville. Photo Pixabay

Le conseil municipal de Forestville a donné son appui à un projet d’implantation de services vétérinaires sur le territoire. La mairesse Micheline Anctil rappelle que ce service n’est plus offert localement depuis plusieurs années.

« On sait très bien que les gens font de grandes distances pour consulter un vétérinaire pour leurs petits animaux », a mentionné Micheline Anctil, lors de la séance municipale tenue le 10 mars.

Une résolution a donc été adoptée en ce sens et elle constitue pour l’instant un appui moral à un promoteur potentiel. La Ville s’engage notamment à soutenir la promotion du projet et à examiner les possibilités d’aide financière par l’entremise de programmes de développement.

« Le conseil considère cette initiative comme une opportunité pour l’ensemble de la communauté », a soutenu l’élue qui n’a pas précisé les entreprises intéressées à offrir le service à Forestville. Plusieurs options seraient sur la table et concerneraient des cliniques mobiles qui ne sont pas établies dans la région.

