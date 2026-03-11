Un nouveau service de taxi pourrait voir le jour à Forestville

Un promoteur privé souhaite implanter un nouveau service de taxi à Forestville afin de combler le vide laissé par la fin des activités du précédent transporteur. La Ville accompagne actuellement l’entrepreneur potentiel dans l’élaboration de son projet, alors que les besoins de transport se font sentir dans la population.

L’information a été évoquée par la mairesse Micheline Anctil lors de la séance du conseil municipal du 10 mars. L’identité du promoteur intéressé n’a toutefois pas été dévoilée au moment d’écrire ces lignes.

Selon la mairesse, la municipalité travaille actuellement avec un promoteur privé intéressé à offrir ce service, absent depuis la fin des activités de transport d’Alain Laprise au cours des derniers mois.

« Il y a, à l’heure actuelle, un nouveau promoteur qui souhaite venir s’installer à Forestville et offrir à nouveau ce service », a indiqué Mme Anctil.

La Ville, par l’entremise de son service de développement économique, accompagne l’entrepreneur potentiel afin de bien cerner les besoins du milieu et les services qui pourraient être offerts.

« On sait très bien que le vide est important. Avec le vieillissement de la population, plusieurs personnes n’ont pas de voiture ou se déplacent moins facilement à l’extérieur de la ville », a expliqué l’élue forestvilloise qui est favorable au projet.

Elle souligne notamment l’importance du transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou à l’hôpital. « Le besoin est là. On va l’accompagner du mieux qu’on peut en espérant que sa décision sera favorable pour ramener ce service-là à nos citoyens de Forestville et des environs », a-t-elle ajouté.

Un deuxième projet

Un autre promoteur est intéressé à lancer un service de taxi à Forestville. Celui-ci a lancé une étude de marché sur les réseaux sociaux de façon anonyme pour voir la réponse de la population. Tous les commentaires des citoyens sont en faveur du retour du service.

Ce deuxième entrepreneur intéressé est déjà établi à Forestville et possède une entreprise. Comme les finalités de son projet ne sont pas entérinées, il préfère conserver son anonymat pour le moment.

Notons que l’entreprise Taxi Mona-Lisa offre un service de transport de personnes dans le secteur de Colombier et les environs.

De son côté, Alain Laprise a opéré un service de taxi à Forestville durant 26 ans avant de prendre sa retraite le 1er février dernier. Il a parcouru des milliers de kilomètres avec ses clients au cours des dernières années que ce soit pour des rendez-vous médicaux, des commissions hebdomadaires ou pour les raccompagner en sécurité à la sortie d’une soirée.