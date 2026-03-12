CSS de l’Estuaire : les cours sont suspendus

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a pris la décision de suspendre les cours sur l’ensemble du territoire, ce jeudi 12 mars 2026

Cette décision a été prise en raison des conditions météorologiques et de la fermeture des routes au transport lourd.

Les élèves doivent donc demeurer à la maison, mais le personnel est tenu de rendre sa prestation de travail, en privilégiant le télétravail. Les services de garde demeurent ouverts.