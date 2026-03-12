CSS de l’Estuaire : les cours sont suspendus
Les écoles du CSS de l'Estuaire n'ouvrent pas leurs portes aux élèves en raison de la tempête hivernale. Photo courtoisie
Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a pris la décision de suspendre les cours sur l’ensemble du territoire, ce jeudi 12 mars 2026
Cette décision a été prise en raison des conditions météorologiques et de la fermeture des routes au transport lourd.
Les élèves doivent donc demeurer à la maison, mais le personnel est tenu de rendre sa prestation de travail, en privilégiant le télétravail. Les services de garde demeurent ouverts.
