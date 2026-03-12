Tempête : fermeture exceptionnelle à la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent

Les centres de services de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent sont fermés le 12 mars en avant-midi en raison de l’état des routes.

Ils ouvriront leurs portes à 12 h 30. Les rendez-vous prévus avec un conseiller sont maintenus en mode virtuel ou téléphonique.

Notons que pour effectuer des transactions financières, plusieurs options demeurent disponibles : 1 800 CAISSES, desjardins.com, guichet automatique et achat avec retrait chez les marchands, paiement direct Desjardins ainsi que le dépôt mobile de chèques.

« Merci de votre compréhension et soyez prudents dans vos déplacements », mentionne l’institution financière.