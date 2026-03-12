Tempête : fermeture exceptionnelle à la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent
Photo Renaud Cyr
Les centres de services de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent sont fermés le 12 mars en avant-midi en raison de l’état des routes.
Ils ouvriront leurs portes à 12 h 30. Les rendez-vous prévus avec un conseiller sont maintenus en mode virtuel ou téléphonique.
Notons que pour effectuer des transactions financières, plusieurs options demeurent disponibles : 1 800 CAISSES, desjardins.com, guichet automatique et achat avec retrait chez les marchands, paiement direct Desjardins ainsi que le dépôt mobile de chèques.
« Merci de votre compréhension et soyez prudents dans vos déplacements », mentionne l’institution financière.
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord