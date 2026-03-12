Le Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles dévoile une première invitée

Un premier nom est annoncé par l’organisation du Vieux-Quai en Fête Alouette en vue de la 32e édition. Il s’agit de Marie-Mai, qui foulera la scène pour l’événement musical, familial et festif au calendrier du 16 au 19 juillet à Sept-Îles.
Ce dévoilement des artistes à la programmation se fera au rythme d’un par jour.
Marie-Mai sera en spectacle le vendredi 17 juillet.
L’organisation du Vieux-Quai en Fête lance également du coup la prévente, et ce, sur trois jours, au coût de 75 $, en exclusivité.
Les festivaliers peuvent profiter du tarif de lancement, en nombre limité pour les passeports, via le https://vieuxquaienfete.com/billets-et-tarifs/.
