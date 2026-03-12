Recours juridique pour des travaux au Musée de la Petite Anglicane

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 12 mars 2026
Temps de lecture :

Le Musée de la petite anglicane de Forestville. Photo Johannie Gaudreault

Les élus municipaux de Forestville ont mandaté la firme d’avocats Tremblay-Bois afin de représenter la Ville dans un dossier lié aux travaux de rafraîchissement du parement extérieur du musée.

Selon la mairesse Micheline Anctil, les travaux réalisés durant l’été 2025, ne respecteraient pas les exigences prévues au contrat. « On s’est aperçu que ça ne correspondait pas du tout aux besoins qu’on avait », a-t-elle expliqué, précisant que la qualité des travaux n’était pas au rendez-vous.

La Ville affirme ne pas avoir payé la facture s’élevant à plus de 25 000 $ et souhaite entreprendre des démarches juridiques après des échanges infructueux avec l’entrepreneur.

C’est l’entreprise 389-3188 inc. qui avait obtenu le contrat à la suite d’un appel de soumissions. Il s’agit du Groupe Morin – Experts en construction et travaux spécialisés, établi à Saguenay.

