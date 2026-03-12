Tempête : report des collectes des matières recyclables en Haute-Côte-Nord

Les collectes des matières récupérables prévues le 12 mars sont reportées en Haute-Côte-Nord en raison de l’état des routes et des conditions météorologiques.

La collecte des matières récupérables de Portneuf-sur-Mer est reportée au 13 mars. C’est le cas également pour la collecte prévue à Forestville (secteurs 1 et 4).

La collecte des matières récupérables des Bergeronnes est reportée au 16 mars. « Les citoyens devront mettre leurs bacs à ordures et à matières récupérables en même temps, avec une distance d’un mètre entre chaque bac », explique la conseillère aux communications à la MRC de La Haute-Côte-Nord, Marylise Bouchard.



Les collectes des matières récupérables, prévues le 13 mars, demeurent inchangées, mais des retards sont à prévoir. Le camion passera plus tard qu’à l’habitude.

Les écocentres de Portneuf-sur-Mer et des Bergeronnes seront également fermés le 12 mars.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service de la gestion des matières résiduelles au 418 233-2102, poste 245.

