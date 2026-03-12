Tempête : report des collectes des matières recyclables en Haute-Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 8:31 AM - 12 mars 2026
Temps de lecture :

Photo archives

Les collectes des matières récupérables prévues le 12 mars sont reportées en Haute-Côte-Nord en raison de l’état des routes et des conditions météorologiques.

La collecte des matières récupérables de Portneuf-sur-Mer est reportée au 13 mars. C’est le cas également pour la collecte prévue à Forestville (secteurs 1 et 4).

La collecte des matières récupérables des Bergeronnes est reportée au 16 mars. « Les citoyens devront mettre leurs bacs à ordures et à matières récupérables en même temps, avec une distance d’un mètre entre chaque bac », explique la conseillère aux communications à la MRC de La Haute-Côte-Nord, Marylise Bouchard.

Les collectes des matières récupérables, prévues le 13 mars, demeurent inchangées, mais des retards sont à prévoir. Le camion passera plus tard qu’à l’habitude.

Les écocentres de Portneuf-sur-Mer et des Bergeronnes seront également fermés le 12 mars.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le Service de la gestion des matières résiduelles au 418 233-2102, poste 245.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Fermeture exceptionnelle à la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent

CSS de l’Estuaire : les cours sont suspendus

Recours juridique pour des travaux au Musée de la Petite Anglicane

Emplois vedettes

JOURNALISTE

JOURNAL LE MANIC
BAIE-COMEAU
Consulter l'offre

Adjoint dans un bureau de poste – Durée déterminée

Postes Canada
Saint-Siméon
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Fermeture exceptionnelle à la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent

Consulter la nouvelle
Actualité

CSS de l’Estuaire : les cours sont suspendus

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 mars 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord