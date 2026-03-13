Disparu, il aurait été vu pour la dernière fois à Mani-utenam

Un jeune homme de 17 ans de Montréal porté disparu aurait été vu pour la dernière fois à Mani-utenam. Les autorités demandent la collaboration du public pour tenter de le retracer.

Jahmire Woodcock manque à l’appel officiellement depuis le 27 février. La dernière fois qu’il aurait communiqué, il se trouvait sur la rue Pien, à Mani-utenam, rapporte la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM). C’était le 4 mars, vers 2 h du matin.

« Ses proches ainsi que les enquêteuses et les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa sécurité », indiquent les autorités.

Jahmire Woodcock mesure 5p9, pèse 55 kg, a les cheveux noirs et les yeux bruns. Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un hoodie et des pantalons noirs. Il avait également un manteau noir de marque Nike et des espadrilles grises et jaunes de la même marque.

Il s’exprime en anglais.

Pour transmettre de l’information aux enquêteurs du Service de police de Montréal (SPVM), il faut contacter le 911.

Pour transmettre de l’information de manière confidentielle et rester anonyme, il est toujours possible de le faire via INFO-CRIME MONTRÉAL au 514 393-1133.