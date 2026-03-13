Le Centre du Camion Côte-Nord passe aux mains de Camions Avantage

Après 25 ans d’activités à Forestville, le Centre du camion Côte-Nord change de propriétaires. L’entreprise familiale fondée par Josée Beaulieu et Claude Guérin a été vendue le 28 février au groupe Camions Avantage, qui souhaite poursuivre les opérations en misant sur l’équipe déjà en place et sur un réseau de ressources élargi.

Après un quart de siècle à la tête du Centre du camion Côte-Nord, les propriétaires Josée Beaulieu et Claude Guérin ont annoncé avoir vendu leur entreprise au groupe Camions Avantage le 28 février dernier. Leur fille, Cassandra Guérin, faisait également partie de l’aventure familiale.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, les anciens propriétaires indiquent que cette décision marque « la fin d’un chapitre extrêmement précieux » pour leur famille.

« Ce garage, c’est bien plus qu’une entreprise : c’est une histoire de famille, de passion et de détermination. Depuis nos débuts, votre confiance et votre fidélité ont toujours été au cœur de notre réussite », écrivent-ils.

Les propriétaires sortants ont aussi tenu à rassurer leur clientèle quant à la continuité des services. « Tout demeurera comme vous l’avez toujours connu, la même équipe dévouée, le même professionnalisme, le même souci du travail bien fait et surtout, le même service de qualité qui a fait notre réputation au fil des années. »

Ils se disent confiants de transmettre l’entreprise à une nouvelle équipe capable de poursuivre le travail entrepris. « Nous sommes confiants de passer le flambeau à une équipe solide qui saura poursuivre cette mission avec les mêmes valeurs et le même engagement envers notre clientèle. »

Une expansion pour Camions Avantage

Du côté de Camions Avantage, l’acquisition est présentée comme une étape importante dans le développement de l’entreprise sur la Côte-Nord. Le groupe, basé à Saguenay, appartient à Jean-Nicolas Simard (président) et à Sébastien Simard, ce dernier agissant également à titre de directeur général.

Dans leur publication, les nouveaux propriétaires affirment que cette transaction permettra de renforcer l’offre de services dans la région.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Camions Avantage annonce l’acquisition de Centre du Camion Côte-Nord, situé à Forestville. Pour nous, il s’agit d’une étape importante, mais surtout d’une belle occasion de continuer à servir la région avec encore plus de ressources et de soutien », peut-on lire.

L’équipe actuelle, composée de cinq mécaniciens, demeurera en poste. Elle pourra désormais compter sur les ressources du réseau Camions Avantage. « L’équipe de cinq mécaniciens que vous connaissez bien demeure en place et pourra désormais compter sur l’appui et les ressources du réseau Camions Avantage, afin de continuer d’offrir un service solide, fiable et de qualité à la clientèle. »

L’entreprise mentionne également que l’intégration au groupe permettra un accès à un inventaire de pièces plus important, évalué à plus de 8 millions de dollars, ce qui devrait accélérer l’approvisionnement pour les clients.

Deux unités de service mobiles basées à Baie-Comeau pourront aussi intervenir directement sur le terrain lorsque nécessaire.

Remerciements aux fondateurs

Camions Avantage a profité de l’annonce pour souligner le travail accompli par les propriétaires sortants.

« Nous souhaitons également prendre un moment pour remercier sincèrement Claude, Josée et Cassandra pour tout ce que vous avez bâti au fil des années. Merci pour votre engagement, votre passion et tout le cœur que vous avez mis dans cette entreprise. »

L’entreprise laisse également entendre que cette acquisition pourrait marquer le début d’une expansion régionale.

« Toute l’équipe de Camions Avantage est heureuse de poursuivre cette aventure avec vous… et, entre nous, ce n’est que le début de notre présence grandissante sur la Côte-Nord. »