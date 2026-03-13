Mise à jour 17 h 44 | Retour à la normale à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine

La situation est revenue à la normale à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine.
La Société des Traversiers du Québec (STQ) a confirmé le retour du service à deux navires, peu après 17 h 40.
Pendant une partie de l’après-midi, les départs avaient lieu aux 40 minutes à partir de chaque rive.
Un seul navire était alors en activité en raison de problèmes techniques.
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