Mise à jour 17 h 44 | Retour à la normale à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine

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Par Victor Carré 3:47 PM - 13 mars 2026 Initiative de journalisme local
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Les départs sont aux 40 minutes entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Photo archives

La situation est revenue à la normale à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine.

La Société des Traversiers du Québec (STQ) a confirmé le retour du service à deux navires, peu après 17 h 40.

Pendant une partie de l’après-midi, les départs avaient lieu aux 40 minutes à partir de chaque rive.

Un seul navire était alors en activité en raison de problèmes techniques.

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