Mise à jour 17 h 44 | Retour à la normale à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine

La situation est revenue à la normale à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine.

La Société des Traversiers du Québec (STQ) a confirmé le retour du service à deux navires, peu après 17 h 40.

Pendant une partie de l’après-midi, les départs avaient lieu aux 40 minutes à partir de chaque rive.

Un seul navire était alors en activité en raison de problèmes techniques.