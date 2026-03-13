Une deuxième tête d’affiche pour le Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 12:00 PM - 13 mars 2026
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Francis Grandpré sera du Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles le 18 juillet. Photo courtoisie

Une deuxième tête d’affiche est annoncée pour l’édition 2026 du Vieux-Quai en Fête Alouette de Sept-Îles. Après la venue de Marie-Mai dévoilée hier, l’organisation confirme la présence sur scène de Francis Degrandpré.

L’auteur-compositeur-interprète au style musical country sera sur la scène le samedi 18 juillet. 

Par ailleurs, avoir vendu ses 500 premiers passeports en exclusivité, au coût de 75 $ chacun, en moins de 24 heures, le comité du VQEF débloque d’autres accès en quantité limitée, au même prix.

L’édition 2026 du VQEF est au calendrier du 16 au 19 juillet.

L’identité de la troisième tête d’affiche, au cœur de la soirée d’ouverture du 16 juillet, sera connue demain.

L’organisation du Vieux-Quai en Fête Alouette fera part de sa programmation complète le 19 mars. Chacune des trois soirées musicales de l’événement comprend trois artistes. 

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