Oser être femme revient pour une deuxième édition à Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 5:00 PM - 14 mars 2026 Initiative de journalisme local
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Des participantes réunies lors de la première édition de la soirée Oser être femme en 2024. Photo Chantal Asselin

Parcours, défis et solidarité féminine seront au cœur d’une soirée-bénéfice organisée par la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

Le foyer du Centre des arts de Baie-Comeau accueillera la deuxième édition de la soirée Oser être femme, un événement qui mettra de l’avant les expériences et les réflexions de femmes de la région.

La programmation prévoit notamment des conférences de Fallone Jean et de l’entrepreneure Marie-Pier Fortier. Un panel réunira également quatre participantes dont Marie-Pierre Roy, Vanessa Caron, Camille Gravel et Marie-Annick Landry, qui aborderont différents tabous, défis et réalités liés à leur parcours. La discussion sera animée par Roxanne Gauthier.

La soirée prendra la forme d’un cocktail dînatoire favorisant les échanges dans une ambiance conviviale.

Selon la directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan, Chantal Asselin, les fonds recueillis serviront à soutenir la création d’un espace pour l’allaitement à l’hôpital Le Royer. 

L’événement aura lieu le 19 mars dès 17 h. La Fondation souhaite y accueillir une centaine de participantes. Les billets sont disponibles en ligne.

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