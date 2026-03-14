Travaux à Bersimis-2 : les dernières vannes de garde seront remplacées

Par Renaud Cyr 8:00 AM - 14 mars 2026
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En raison du remplacement des vannes de garde, des déversements en continu seront effectués du 9 mars jusqu'en septembre. Photo Hydro-Québec

Hydro-Québec compte terminer le remplacement des vannes de garde de la centrale Bersimis-2 cette année. Après cette opération, les déversements d’eau cesseront sur le chemin d’accès qui mène à une dizaine de chalets via l’évacuateur de crue pour revenir à un rythme normal.

C’est une dernière ligne droite pour la société d’État, qui travaille depuis quelques années déjà sur le remplacement de ses vannes de garde.

Dans le cadre de ces travaux, Hydro-Québec doit effectuer des déversements en continu qui sont en cours depuis le mois de mars et qui dureront jusqu’en septembre.

C’est le chemin d’accès qui est au pied de l’évacuateur de crue qui sera inondé en marge de ces travaux.

Il donne accès à quelques chalets qui sont à proximité de la centrale Bersimis-2.

« Pour des raisons de sécurité, on met tout en place pour qu’il n’y ait pas de personne qui voudrait circuler par là », fait savoir Andréanne Jean, conseillère relations avec le milieu pour Hydro-Québec.

Elle indique toutefois qu’elle et son équipe demeurent près des propriétaires de chalet du coin.

« Ils sont informés, et on a des communications avec eux », mentionne-t-elle.

Mme Jean fait savoir qu’après les travaux, il y aura un retour à l’exploitation habituelle de la centrale.

« Des déversements pourraient continuer d’avoir lieu, mais en lien avec les variations du niveau de l’eau pour nos besoins d’exploitation », ajoute la conseillère.

Andréanne Jean prévoit au pire que les travaux pourraient être terminés en 2027 si Hydro-Québec ne parvient pas à remplacer les deux vannes en une seule année.

À lire aussi :

(PHOTOS) 250 M$ pour rénover la centrale hydroélectrique Bersimis-2

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