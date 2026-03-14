Vers un règlement sur les poules à Forestville

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 14 mars 2026
Temps de lecture :

Le conseil municipal de Forestville travaille sur un nouveau règlement pour encadrer les poulaillers urbains. Photo Pixabay

Le conseil municipal de Forestville amorce l’élaboration d’un règlement concernant la garde de poules en milieu urbain.

La mairesse indique que plusieurs demandes ont été formulées par des citoyens et que certaines plaintes ont été déposées, notamment en lien avec la présence de coqs.

« Il y a différents litiges à l’heure actuelle qui font en sorte que le conseil a décidé de se doter d’un règlement », a expliqué Micheline Anctil, lors de la séance municipale du 10 mars.

Le futur règlement viendra notamment préciser le nombre de poules autorisées, les installations requises et les conditions à respecter.

Son adoption aura lieu lors d’une prochaine séance du conseil.

Une aide financière pour le bureau d’accueil

La Ville de Forestville a obtenu une aide financière du ministère du Tourisme pour l’ajout d’une borne numérique touristique sur son territoire. Le montant de la subvention s’élève à 49 500 $.

La borne ne sera pas nécessairement installée devant le bureau d’accueil touristique, à l’entrée ouest de la ville. Un endroit stratégique sera ciblé et le contenu de la borne reste lui aussi à déterminer. Il s’agit d’une façon de rehausser le service d’informations aux touristes qui se présentent à Forestville.

La municipalité fait partie du réseau d’accueil de Tourisme Côte-Nord, qui offre notamment de la formation au personnel, de la documentation touristique et une analyse des statistiques recueillies dans les bureaux d’information.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Travaux à Bersimis-2 : les dernières vannes de garde seront remplacées

Mise à jour 17 h 44 | Retour à la normale à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine

Traverse Matane–Côte-Nord : l’horaire modifié samedi

Emplois vedettes

Plusieurs postes offerts chez Croisières AML

Croisières AML
Tadoussac
Consulter l'offre

DIRECTEUR (TRICE) GÉNÉRAL (E)

Le Groupement des Propriétaires de Boisés Privés de Charlevoix
https://www.groupementforestiercharlevoix.com/
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Travaux à Bersimis-2 : les dernières vannes de garde seront remplacées

Consulter la nouvelle
Actualité

Mise à jour 17 h 44 | Retour à la normale à la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 mars 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord