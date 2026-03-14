Vers un règlement sur les poules à Forestville

Le conseil municipal de Forestville amorce l’élaboration d’un règlement concernant la garde de poules en milieu urbain.

La mairesse indique que plusieurs demandes ont été formulées par des citoyens et que certaines plaintes ont été déposées, notamment en lien avec la présence de coqs.

« Il y a différents litiges à l’heure actuelle qui font en sorte que le conseil a décidé de se doter d’un règlement », a expliqué Micheline Anctil, lors de la séance municipale du 10 mars.

Le futur règlement viendra notamment préciser le nombre de poules autorisées, les installations requises et les conditions à respecter.

Son adoption aura lieu lors d’une prochaine séance du conseil.

Une aide financière pour le bureau d’accueil

La Ville de Forestville a obtenu une aide financière du ministère du Tourisme pour l’ajout d’une borne numérique touristique sur son territoire. Le montant de la subvention s’élève à 49 500 $.

La borne ne sera pas nécessairement installée devant le bureau d’accueil touristique, à l’entrée ouest de la ville. Un endroit stratégique sera ciblé et le contenu de la borne reste lui aussi à déterminer. Il s’agit d’une façon de rehausser le service d’informations aux touristes qui se présentent à Forestville.

La municipalité fait partie du réseau d’accueil de Tourisme Côte-Nord, qui offre notamment de la formation au personnel, de la documentation touristique et une analyse des statistiques recueillies dans les bureaux d’information.